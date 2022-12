Durante la tarde de este lunes se llevaron a cabo los Premios FutFem 2022 presentados por Unimarc. La premiación especialmente dedicada para las mujeres futbolistas contó con más de 300 invitados entre las jugadoras, sus acompañantes, autoridades y prensa especializada.

La ceremonia fue animada por los periodistas Grace Lazcano y Rodrigo Herrera que fueron revelando una a una las ganadoras de las 14 categorías de este año. Además, se reconoció a las jugadoras y el entrenador que son parte del XI Ideal 2022 presentado por Easy.

En esta edición de los premios, participaron más de 20 mil personas en las votaciones que se extendieron por más de un mes y estos son los resultados oficiales:

Mejor gol del año, presentado por Latam

Franchesca Caniguán (Fernández Vial vs Colo Colo): 42.80%

Isidora Muñoz (Audax Italiano vs Universidad de Chile): 30.02%

Margarita Collinao (Colo Colo vs O’Higgins): 27.18%

Premio Mejor Trayectoria, presentado por Caja Los Andes

Valeria Lucca (Audax Italiano): 46.87%

Nathalie Quezada (Palestino): 26.84%

Daniela Pardo (Santiago Morning): 26.29%

Mejor Extranjera en Chile

Rebeca Fernández (Universidad de Chile): 50.21%

Ysaura Viso (Colo Colo): 38.36%

Katherine Tapia (Santiago Morning): 11.43%

Mejor jugadora del Ascenso Femenino

Natsumy Millones (Coquimbo Unido): 71.38%

Aracelly Tapia (Cobresal): 22.35%

Vanessa Riquelme (Curicó Unido): 6.28%

Mejor jugadora del Fútbol Formativo

Anaís Álvarez (Colo Colo): 41.37%

Yordana Martínez (Magallanes): 19.21%

Paloma Bustamante (Colo Colo): 18.26%

Pascal Espejo (Universidad de Chile): 13.66%

Nicole Carter (Colo Colo): 7.51%

Mejor Comunicadora

Nahla Hassan (TNT Sports): 40.34%

Valentina Boetto (corresponsal): 30.36%

Javiera Court (Históricas y Primera Ronda): 29.30%

Mejor Arquera

Katherine Tapia (Santiago Morning): 47.67%

Antonia Canales (Colo Colo): 35.58%

Javiera Díaz (Fernández Vial): 16.75%

Mejor Defensa Central

Fernanda Ramírez (Colo Colo): 41.92%

Su Helen Galaz (Santiago Morning): 41.02%

Norma Castilla (Fernández Vial): 17.06%

Mejor Lateral

Fernanda Pinilla (Universidad de Chile): 39.09%

Anaís Cifuentes (Colo Colo): 36.90%

Ámbar Soruco (Santiago Morning): 24.01%

Mejor Volante

Yessenia López (Universidad de Chile): 61.79%

Nicole Fajre (Santiago Morning): 24.49%

Yastin Jiménez (Colo Colo): 13.72%

Mejor Delantera

Ysaura Viso (Colo Colo): 37.96%

Yenny Acuña (Santiago Morning): 32.23%

Rebeca Fernández (Universidad de Chile): 29.81%

Mejor DT

Milenko Valenzuela (Santiago Morning): 36.56%

Carlos Véliz (Universidad de Chile): 34.81%

Antonio Zaracho (Fernández Vial): 28.63%

Jugadora Revelación Christiane Endler

Valentina Navarrete (Santiago Morning): 45.28%

Thiare Parraguez (O’Higgins): 40.65%

Karen Fuentes (Universidad de Chile): 14.07%

The Best

Rebeca Fernández (Universidad de Chile): 52.80%

Ysaura Viso (Colo Colo): 35.51%

Nicole Fajre (Santiago Morning): 11.69%