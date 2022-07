Chile está a horas de hacer su debut en la Copa América 2022. Luego de haber quedado libres en la primera fecha, las dirigidas de José Letelier harán su estreno este lunes cuando se enfrenten a Paraguay. Y todo su enfoque está puesto en el duelo con la Albirroja.

Las guaraníes debutaron con una derrota ante Colombia y la Roja también quiere sacar ventajas. Para María José Urrutia, la selección chilena debe estar atenta ante el contragolpe de las paraguayas y su capacidad de cerrar espacios ante el ataque rival.

"Es un equipo bien compacto en defensa, se arropan atrás y salen en contra. Hemos estado entrenando de acuerdo a lo que será Paraguay, a abrir los espacios que te cierran, definir, ocupar todo lo que ellas dejan y hacerlo de la mejor forma", manifestó Urrutia a los micrófonos del combinado nacional.

"En lo personal siento que me estoy afirmado luego de lesiones, lo he estado haciendo bien, me he adaptado al equipo, a la cancha y al clima. Creo que como grupo estamos súper unidas, nos hemos adaptado bien todas juntas y me parece que estamos de la mejor forma para debutar el lunes", agregó.

Las dirigidas de José Letelier iniciarán este lunes un camino lleno de ilusiones. La Roja buscará igualar la hazaña hecha en Chile en 2018 y apuntan a quedarse con un cupo a la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos.

"Estoy muy ilusionada, espero repetir y llegar aún más arriba que la Copa América anterior. Si bien no estaremos en nuestro país, queremos demostrar para qué estamos hechas. Estamos preparadas", sentenció Urrutia.