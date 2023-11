Un acto heroico puede hacer más visible una situación paupérrima. Es lo que sucedió en la final del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde la selección chilena tuvo que improvisar una arquera, ante la partida anticipada de sus dos guardametas, Tiane Endler y Antonia Canales, a sus respectivos clubes europeos.

La situación, que dejó clara la desorganización que ha estado denunciando el propio plantel, llevó a una medida extrema: Coté Urrutia decidió tomar la responsabilidad y, pese a no ser su puesto, colocarse los guantes de arquera.

Esta decisión valiente, sumada al bochorno organizativo, hicieron que la figura de Colo Colo estuviera en el foco de atención, pese a que la Roja no consiguió la anhelada presea dorada. Por aquello, desde Radio Bío-Bío fueron en busca de las declaraciones de la seleccionada para contar con su versión de los hechos.

“No es normal todo lo que nos ha pasado”

María José Urrutia no pudo evitar el gol de tiro libre que terminó dándole la medalla plateada a México. No obstante, la jugadora de Colo Colo fue la que tomó el mango caliente que significaba ponerse los guantes.

“Le dije (a Luis Mena) que yo podía ir, que no importaba lo que dijeran. Para nosotras tampoco es algo gracioso tener que salir a jugar una final por el oro con alguien que no es arquera. Todas lo dimos todo, mis compañeros corrieron hasta el final para que no me llegaran al arco y traté de hacer lo que pude dentro de mis capacidades”, señaló la improvisada arquera, que no puede entender cómo se han dado todas estas situaciones en contra para ellas en los Panamericanos.

“No es normal todo lo que nos ha pasado en estos Panamericanos y ya estamos cansadas… Es difícil”, confesó Urrutia, quien, pese a todo, prefirió ver el vaso medio lleno, asegurando estar feliz por la plata, pues “esto lo ganamos nosotras y sabemos más que nadie lo que nos ha costado”.

Los consejos de Endler

Pese a no poder ponerse los guantes por la Roja, Cristiane Endler, así como Antonia Canales, hacen sentir su presencia entre sus compañeras. “Ellas han estado con nosotras todo el tiempo, desde lo lejos que están. Sabemos porqué se tuvieron que ir, muchos están hablando cosas que no se saben, pero ellas tienen todo nuestro apoyo”, aclaró Coté Urrutia, quien dio a conocer ciertos tips que, precisamente, la portera del Olympique de Lyon le dio para la final panamericana.

“La Tiane me dio unos tips por Whatsapp. Me dijo que tuviera confianza, si al final no es mi puesto, que gracias por aperrar”, destacó la improvisada arquera, quien, por último, contó lo que pasó por su cabeza antes de asumir la tremenda responsabilidad.

“¿Qué se me pasó por la mente? Nada po’, que no tenía que mandarme ninguna cagada para poder optar al oro… Una ya tiene varios partidos en el cuerpo y no nos pega lo que pueda decir la gente, no queríamos arriesgar a ninguna de las más chicas a una responsabilidad así”, cerró la jugadora.

¿Quién es María José Urrutia, la arquera de Chile ante México?

La Cote Urrutia es una jugadora de bastante experiencia en La Roja Femenina, donde jugó el Mundial 2019 instancia en la que anotó un gol. Con 29 años, cuenta con una destacada trayectoria en clubes como Universidad Católica, Palestino y Colo Colo, donde milita actualmente.

¿Por qué la Roja femenina se quedó sin arqueras para la final de los Panamericanos?

Luis Mena convocó a Tiane Endler y Antonia Canales, dos arqueras del medio extranjero, para los Juegos Panamericanos. Ambas tuvieron que volver a sus clubes cuando terminó la fecha FIFA (31 de octubre), por lo que Chile quedó sin porteras para la final. Ante México atajó Cote Urrutia.

