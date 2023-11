Se revelan las razones del retiro de Endler en La Roja: "No tenemos una directiva a la altura"

El fútbol femenino vuelve a estar en la palestra, luego que la arquera Christiane Endler anunciara su retiro definitivo de la Selección Chilena, previo a dejar al equipo en la Final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y luego de 104 partidos oficiales.

Mucho se ha especulado respecto de las razones que tuvo la futbolista del Olympique de Lyon para dar el paso al costado; sin embargo, su representante, Édgar Merino, dejó muy en claro el porqué finalmente no representará más al país.

En diálogo con ESPN, el agente de Endler detalla que la arquera “es la deportista más autoexigente que he conocido”, y que su retiro de La Roja“no pasa por las críticas, sino que por las malas gestiones que se han realizado (desde la ANFP). Es una decisión que venía meditando, pero que estalló en estos días”.

En ese sentido, Merino afirma que durante Santiago 2023 “pasaron muchas cosas. No parece lógico que el local deba viajar en bus todos los días de partidos. Que no tengan ni el descanso suficiente. En el partido contra México llegaron sobre la hora y no pudieron calentar. Llegaron, se vistieron y salieron a jugar”.

“Ese tipo de decisiones te van desanimando. Son decisiones que se pudieron haber evitado pero que vienen arrastrando hace mucho tiempo. Esta noticia de las arqueras ha salido en todo el mundo. No se lo merece Tiane ni ninguna jugadora. No estamos teniendo una directiva a la altura que se merece la selección“, sentencia el agente de Tiane Endler.

¿Por qué Tiane dejó La Roja Femenina?

Tras la victoria ante Estados Unidos, en semifinales de Santiago 2023, y luego de confirmar que no estará presente en la Final ante México, la arquera explicó que “no hay mejor forma de retirarme que ganando una medalla. Es momento de darle la oportunidad a las jóvenes que vienen de mostrarse, que hagan una carrera, que representen a Chile y que sepan eso que se siente en la cancha”.

“Es un ciclo cumplido, algo que venía pensando hace tiempo y creo que es el momento adecuado. Por suerte se pudo conseguir una medalla. Hay otra competencia en dos años más y creo que con el equipo que hay, con las jóvenes que vienen, lo van a hacer increíble“, finalizó Endler en conferencia de prensa.

¿Cuándo es la final del fútbol femenino?

La final por la medalla de oro de Santiago 2023, donde la Selección Chilena se enfrentará México, se llevará a cabo este viernes 3 de noviembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

¿Qué te parecen las razones de Tiane Endler para su retiro de La Roja? ¿Qué te parecen las razones de Tiane Endler para su retiro de La Roja? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.