Tiane Endler quema todo y anuncia que se retira de la Roja: no juega la final y vuelve a Europa

Todo era felicidad en La Roja Femenina luego de que lograsen su clasificación a la final del fútbol panamericano luego de vencer a Estados Unidos por 2-1. El equipo de Luis Mena lograba un resultado histórico, asegurando por primera vez una presea en esta competencia para el balompié femenino nacional.

Sin embargo, la felicidad duró escasos minutos. Y es que de inmediato se posaron las miradas sobre quién podrá defender el arco chileno ante México, el rival en la final. Tiane Endler y Antonia Canales tienen el compromiso de volver ahora a sus clubes y no estarían en la final, dejando el plantel sin una golera.

Pero lo que nadie vio venir, al momento de consultarle a Tiane Endler, tras el partido, sobre si iba a estar en la final, era que se retiraba de la Selección. Y así fue. La golera, la mejor del mundo, decidió poner punto final a su paso por La Roja, confirmando además que ese partido fue su último defendiendo a su país.

“Yo al menos no tengo ninguna posibilidad. Habíamos hecho un compromiso desde antes con el club. Ellos me dejaron venir antes. Las condiciones estaban puestas desde un principio”, señaló Tiane a los medios de prensa en zona mixta. Hasta ahí, todo relativamente normal.

Tiane Endler anuncia su retiro de la Selección

Luego, continuó hablando del Lyon, señalando que “generosamente mi club me dejó venir antes y perderme un partido allá, pero el partido que viene es muy importante, nos jugamos el primer puesto en la liga y lamentablemente no me puedo quedar”.

Pero a continuación un periodista le consultó sobre si había mencionado la palabra “retiro”. Y Tiane afirmó, dejando helados a todos. “Creo que no hay mejor forma de retirarme que ganando una medalla. Es momento de darle la oportunidad a las jóvenes que vienen de mostrarse, que hagan una carrera, que representen a Chile y que sepan eso que se siente en la cancha”, afirmó.

“Es momento de pasar a otra página. De dar la oportunidad a otras, no hay que ser egoísta. Qué mejor que retirarse con una medalla” reiteró a los medios de prensa.

Eso sí, aclaró que no se trata de una decisión en caliente producto de lo ocurrido en las últimas horas. “Es un ciclo cumplido, algo que venía pensando hace tiempo y creo que es el momento adecuado. Por suerte se pudo conseguir una medalla. Hay otra competencia en dos años más y creo que con el equipo que hay, con las jóvenes que vienen, lo van a hacer increíble”, analizó.

¿Qué te parece la decisión de Tiane Endler?

¿Contra quién definirá La Roja Fem en Santiago 2023?

Ya clasificada a la final tras vencer a Estados Unidos en la semifinal, la selección chilena femenina enfrentará a México en la gran definición. Las aztecas vencieron por 2-0 a Argentina y se instalaron en la definición. Será una revancha de lo ocurrido en la primera fase, donde México venció por 3-1.

¿Cuántos años tiene Christiane Endler?

La arquera y capitana de la selección chilena femenina, Tiane Endler, cumplió 32 años el pasado 23 de julio de 2023. En su carrera ha defendido las camisetas de Unión La Calera, Everton, Colo Colo, South Florida Bulls, Chelsea, Valencia, Paris Saint-Germain y Olympique de Lyon.

