La selección chilena está ad portas de disputar el paso a la final del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La Roja enfrenta este martes a Estados Unidos, pero los problemas del equipo dirigido por Luis Mena llegan más allá de lo que puedan significar las norteamericanas como rivales.

Es que La Roja tiene asegurado un partido más, ya sea por el oro si clasifica o el bronce en caso de derrota. Y para el siguiente partido el DT ya tiene jugadoras menos.

Como la fecha FIFA del fútbol femenino termina este mismo martes 31 de octubre, Camila Sáez y Karen Araya deberán regresar a sus clubes. El ente de Zúrich no considera la realización de los Panamericanos dentro de su calendario.

Y eso no es todo: la arquera suplente, Antonia Canales tenía permiso de su club el Valencia, pero el cuadro español sufrió la grave lesión de su meta titular y la chilena deberá volver a Europa de urgencia. Es decir, Chile se queda sin alternativa para Christiane Endler.

Pero Tiane también es un problema aparte y no tiene asegurada su presencia por el oro o el bronce, pues el Olympique de Lyon está en su derecho de exigirla de regreso en Francia.

El enojo de Beausejour

En el camarín de La Roja dan vueltas en círculos y la Federación de Fútbol de Chile junto al Comité Olímpico de Chile negocian con el club galo, más conversaciones en paralelo con Panam Sports para ver la posibilidad de incluir una arquera en la nómina.

En Radio ADN, el ex mediocampista de la selección chilena y bicampeón de América con la Roja, Jean Beausejour, puso el grito en el cielo por el complicado escenario que afronta el equipo de Lucho Mena.

“Si este mismo conflicto lo tuviésemos en la selección masculina, no me gusta comparar, pero lamentablemente hay que hacer un paralelo acá… ¿sabes cómo estaríamos rasgando vestiduras? Saben cómo estaríamos buscando responsables”, dijo tajante Beausejour.

El ex carrilero por la izquierda sentencia: “ha pasado tan piola el nivel de improvisación que se ha tenido con esto que para mí no resiste análisis. Cómo puede ser que en una instancia tan importante estemos preocupados y pendientes que no se nos vaya nuestra arquera y capitana, y otras tres jugadores más”.

Ante la partida de la meta del Valencia, en la FFCh esperan conseguir un permiso especial para sumar a Gabriela Bórquez y/o Ryann Torrero, considerando que el regreso de Tiane Endler a Francia antes de disputar el oro o bronce de Santiago 2023 aún es un peligro latente. De todas formas, Chile no ya no podrá contar con Camila Sáez, Karen Araya ni Antonia Canales.

¿Quiénes son las otras semifinalistas de Santiago 2023 en fútbol femenino?

Ya clasificada a semifinales y a espera del duelo contra Estados Unidos por el paso a la final, la selección chilena femenina enfrentará al ganador de la otra semifinal que se definirá entre México y Argentina. Esta cuatro selecciones irán por el oro o bronce de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

¿Cuántos años tiene Christiane Endler?

La arquera y capitana de la selección chilena femenina, Tiane Endler, cumplió 32 años el pasado 23 de julio de 2023. En su carrera ha defendido las camisetas de Unión La Calera, Everton, Colo Colo, South Florida Bulls, Chelsea, Valencia, Paris Saint-Germain y Olympique de Lyon.