La periodista de Espn que cubre a la Universidad de Chile, se refirió al presente de las joyas del Romántico Viajero que no han podido afiatarse con la Roja Sub 20.

Majo Orellana explica por qué Osorio y Assadi todavía no brillan en la Sub 20

Es sabido que Lucas Assadi y Darío Osorio son jugadores de mucho talento y proyección. Sin embargo el rendimiento de las joyitas de la U no ha sido el esperado. María José Orellana, periodista que cubre al club azul en Espn, entregó su opinión a RedGol sobre por qué cree que los cracks laicos no han brillado.

"Creo que el rendimiento de ambos en la Sub 20 no ha sido el esperado por dos factores: lo primero es una decisión técnica. Assadi apareció recién como titular en el partido con Bolivia y Osorio no ha completado los 90 minutos en ninguno de los tres partidos. Para mí son titulares fijos y de partidos completos, pero también hay que ver por qué Ormazábal no lo decide así".

La periodista agregó que "yo creo que les ha jugado en contra no estar presentes en todo este proceso de la Sub 20 porque muchas veces quedaron al margen de algunos microciclos porque la U pedía que no se los quitaran. Eso les ha ido quitando fiato con el grupo y los ha tenido menos a la vista del técnico".

Sobre los rumores de que importantes clubes internacionales quieren llevarse a los jugadores azules, Major Orellana aseguró que "yo creo que a Osorio y Assadi les falta completar su proceso formativo. No hay dudas del talento que tienen, pero creo que les falta ser más constantes durante los 90 minutos"

"El irse al extranjero como jugadores más completos va reduciendo ese margen de error que ya ha pasado con varios chilenos que parten antes de tiempo y luego terminan deambulando por equipos de segunda o tercer categoría. Yo creo que la U, los jugadores e incluso sus familias, son muy conscientes de eso y por ahora no hay apuro en hacer una venta rápida, creo que es la decisión más sensata y sería un error por parte de ellos o por parte del club, nublarse por estos millones de dólares y de euros que están sonando".

Finalmente, la experiodista de Bío Bío indicó que para el equipo de Pellegrino hay tres jugadores fundamentales: "Osorio, Assadi y Morales, deberían los tres volver y ser titulares indiscutidos en este equipo, hay que ver como lo ve Pellegrino y él decía que tampoco espera que lleguen y sea un rendimiento al 100%, entendiendo que no han hecho pretemporada con el equipo".

"El técnico los tuvo tres o cuatro días, que fue lo que la selección les cedió para que lo puedan conocer, así que creo que van a demorar un par de fechas en encontrarse con el resto del plantel. Pero creo que son fundamentales, a Pellegrino le falta ese jugador diferente, que le dé una sorpresa, que genere fútbol con sus delanteros, y Osorio y Assadi son los jugadores que pueden dar ese factor. Va a ser interesante ver cómo se arma el equipo con esos regresos y podría traer incluso un cambio de esquema para acomodarse mejor a estos dos jugadores".