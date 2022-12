El Círculo de Periodistas Deportivos dio a conocer a los profesionales destacados de este 2022. El Premio Nacional del área se lo llevó Juan Esteban Lastra con una carrera vinculada principalmente al mundo polideportivo y al motosport. Como mejor periodista de regiones fue galardonado Nicolás Arancibia del diario La Estrella de Valparaíso, mientras que María José Orellana fue la ganadora del premio a mejor periodista joven.

La reportera de la Universidad de Chile que tuvo pasos por radio Bío Bío y Cooperativa, conversó con RedGol Fem sobre este reconocimiento: "Lo tomo como un premio a varios años de trabajo, primero en radio y ahora en televisión. A tantos turnos portón, llamadas fallidas, jornadas extensas".

"Uno trata de ser lo más profesional posible, sobre todo con el tema de la rigurosidad. Creo que ese es un foco importante en estos tiempos donde surge tanta información por todos lados y hay que saber filtrar, confirmar. He tratado de darle ese sello a mi trabajo y siento que es bonito recibir de vuelta un 'lo estás haciendo bien'", continuó María José.

Orellana no se esperaba el premio y se enteró ayer por la mañana cuando el CPD publicó los resultados y la contactó la directiva. "Siempre he tratado de hacer mi trabajo de manera silenciosa y uno podría pensar que no te ven, pero sí pasa. Uno no trabaja para obtener reconocimientos, pero siempre es bonito que te premien tus pares, eso lo hace aún más valioso".

En relación al trabajo de las mujeres en el mundo del periodismo deportivo, María José comentó que "antes la figura femenina se veía como algo medio externo al mundo del fútbol y hoy hay compañeras ocupando diversos espacios: relatando, comentando, haciendo reportes, y también trabajando al interior de los clubes. Nuestros mismos colegas han ido cambiando su mirada con respecto a nuestros roles, pero no es un respeto gratis... se ha ganado en base al trabajo y al profesionalismo de muchas".

"Veo el futuro de las mujeres en el periodismo deportivo con entusiasmo en que cada vez más niñas quieran ocupar espacios en el mundo del fútbol y del deporte. A querer ganársela, a demostrar que podemos y hacemos bien la pega y no por una cuota de género. Creo también que los medios se han dado cuenta de eso, que podemos estar a la par y que el género no es un tema relevante", aseguró.

Sobre lo que le gustaría más adelante, María José Orellana afirmó que "me encantaría ver en unos años a más chicas en pantalla, demostrando que somos y podemos ser importantes y en ningún caso un accesorio. Ojalá en algunos años ya no seamos noticia".