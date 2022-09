El director deportivo de la Roja, Francis Cagigao, explicó qué pasará en el futuro próximo con las selecciones femeninas sub 15, sub 17, sub 20 y adulta.

El director deportivo de todas las selecciones chilenas, Francis Cagigao, analizó este jueves cuál será el futuro de la Roja, en sus distintas categorías. Respecto al fútbol femenino, no solo se refirió a la adulta, sino que también trazó la hoja de ruta para las tres selecciones juveniles: sub 15, sub 17 y sub 20.

En el caso de la Roja femenina que dirige José Letelier, Cagigao no se refirió a lo que ocurrió en la Copa América en julio pasado. "La semana pasada tuvimos microciclos con la selección adulta aquí en Santiago. Fue una nómina de jugadoras estrictamente locales y ahora ellas vuelven a sus clubes, teniendo en cuenta que hay un partido muy importante de cara a la Libertadores el día 13, entre Colo Colo y Santiago Morning", destacó.

Sin embargo, el director deportivo no reveló cuáles serán los rivales que enfrentará Chile durante los próximos meses. "Lógicamente, la intención es ocupar las siguientes dos fechas FIFA para la preparación del repechaje al mundial que se jugará en febrero", agregó.

Por otro lado, la Roja femenina sub 17 jugará la Copa del Mundo de la categoría en octubre próximo y, según Cagigao, "la selección sub 17 de Alex (Castro) ha estado jugando un torneo en México de un muy buen nivel, con un bagaje internacional muy importante para las chicas. A partir de la semana que viene empezarán de nuevo con microciclos de preparación para un partido el día 26 de este mes contra Colombia sub 17, también de cara al mundial de la India".

Ese mismo mes, la selección chilena femenina sub 20 disputará los Juegos Suramericanos en Asunción. "Podemos decir que habrá un poquito de mezcla de jugadoras. El equipo de Andrés Aguayo jugará, igual que la sub 20 de Patricio Hormazábal, en los juegos ODESUR de Paraguay, y están inmersos en microciclos. De aquí a los juegos en octubre seguirán los trabajos para preparar ese torneo en Paraguay", añadió Cagigao.

Y, finalmente, el directivo se refirió al nacimiento de la selección sub 15 femenina, que ganó el torneo de Desarrollo de la UEFA. "Es una selección de nueva creación. Es importante para nosotros crear una categoría y es la primera vez que una selección de esta edad sale a competir al extranjero. Esta selección precisamente quedó campeona del torneo en Serbia y esperamos de cara al futuro próximo tener muchos más compromisos y trabajo con ese grupo", cerró.