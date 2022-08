La selección chilena femenina sub 15 ganó el Torneo de Desarrollo sub 15 en Serbia este lunes y su DT, Andrés Aguayo, explicó cómo conformaron al equipo con jugadoras que van de Antofagasta a Coyhaique.

Captación por todo Chile: la clave de la Roja femenina sub 15 campeona en Serbia

Con un contundente marcador de ocho a uno, la Roja femenina sub 15 derrotó a Macedonia del Norte este lunes y se quedó con el título del Torneo de Desarrollo Femenino de la UEFA. La selección chilena sumó ocho puntos -dos victorias directas y una en penales- y se convirtieron en las flamantes campeonas.

Andrés Aguayo, entrenador de la selección, aseguró que esta "fue una linda experiencia. Queríamos que las niñas estuviesen felices jugando al fútbol, representando a nuestro país y hacerlo de gran manera como lo hicieron en estos tres partidos. Contra Serbia fuimos muy superiores, pese a empatar y luego ganar en los penales, porque tuvimos muchas ocasiones de gol".

"Después contra Gales y Macedonia ahí sí pudimos marcar la diferencia notoria de goles dentro del campo de juego y de lo que podíamos generar. Me voy contento por la entrega de las niñas, por la disposición y por la alegría que muestran en cada juego y en cada entrenamiento en Serbia", añadió el seleccionador.

Sin embargo, para Aguayo es fundamental que la forma en que se compuso esta selección perdure en el tiempo. "Debemos generar un plan de trabajo específico en búsqueda del talento. Hoy quizás estaremos un poco más avanzados con la categoría sub 16, que empezó su torneo hace un par de semanas, que nos va a ayudar a visualizar muchas más chicas. Pero eso no queda ahí", destacó.

"Este trabajo debe empezar a más temprana edad con captaciones en regiones; la visualización de niñas no debe pensar solo en una futura sub 17, sino también en la sub 15, que debiese estar ya planteada dentro de las selecciones femeninas en nuestro país", agregó Aguayo, con más proyección que antes.

Según él, "siempre va a ser muy importante visualizar niñas, principalmente en regiones, que no están al alcance de lo que podemos hacer en Santiago, como ir al partido del fin de semana o a los torneos escolares, que los tenemos a la mano. El hecho de ir a Concepción, a los centros que hay en La Serena o Coquimbo, o generar redes de contactos, siempre va a ser poco".

"Necesitamos salir más y estar más en terreno, tener todas estas ventanas de espacios para poder ir en búsqueda de esa jugadora talentosa que hoy podría demostrar lo que demostraron las niñas en este torneo. Varias eran chicas con muy poca experiencia, que prácticamente no han jugado en sus clubes, y se pueden conseguir logros con ellas. Ojalá ganar este torneo pueda ser un aliciente para que este plan se desarrolle y poder contar con muchas más redes de contacto, con más tiempo de visualización de niñas, para que las selecciones chilenas crezcan cada día más", sentencio el DT.

De todos modos, Andrés Aguayo se siente conforme por lo logrado por la Roja femenina sub 15 en Serbia. "Es satisfacción, porque me pongo en el lugar de cada entrenador de las niñas en sus clubes y veo que han hecho un trabajo muy importante. Conozco varias niñas que llegaron a los ocho años a sus clubes, y se me hincha el corazón de saber que hay talento en Chile, así que tenemos que generar y darles ese espacio para que se desarrollen cada día más", cerró.