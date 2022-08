Van por la medalla: La Roja Femenina sub 20 participará en los Juegos Odesur en octubre

Entre el 1 y el 15 de octubre, en la ciudad de Asunción, se desarrollarán los Juegos Suramericanos 2022. Serán 34 deportes con 53 modalidades en total, y Chile es uno de los 14 países que tendrán participación. El fútbol femenino será uno de esos deportes en que la selección chilena jugará.

De momento, solamente cinco países han confirmado su presencia en el torneo de futfem suramericano, que será categoría sub 20. Además de la Roja y las locales de Paraguay, Argentina, Uruguay y Venezuela buscarán la medalla dorada. ¿El sexto país? Todo apunta a que saldrá entre Ecuador, Bolivia y Perú.

El certamen de futfem en los Odesur se jugará todas contra todas, en días intercalados. El único escenario confirmado es el Complejo de Fútbol en Luque. El 5 de octubre comenzará la competencia, el 11 se disputarían las semifinales y la final con entrega de medallas está programada para el 13 de octubre.

Andrés Aguayo es el entrenador de la Roja femenina sub 20, pero debido a su estadía en Serbia por el Torneo de Desarrollo Femenino de la UEFA, no realizó microciclo durante la fecha FIFA de septiembre. La selección lleva siete semanas de entrenamiento desde que se jugó el torneo Sudamericano de la categoría en abril pasado.

Sin embargo, a diferencia del clasificatorio al mundial, esta vez varias de las experimentadas sub 20 no jugarán los Odesur. En el arco, por ejemplo, Antonia Canales no será convocada pese a que alcanza por edad. Daniela Rojas (Colo Colo), Ignacia Bustos y Sofía Calbucura (Fernández Vial) son las habituales.

Mary Valencia, Michelle Olivares, Gali Espinosa, Millaray Cortés, Milenka Pavez, Claudia Salfate y Alexia Gallardo serían unas de las pocas que repetirían en la Roja sub 20 en los Juegos Suramericanos.