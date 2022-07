Chile se prepara para recibir los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. La capital será epicentro del evento polideportivo más importante de nuestra historia, el que albergará 55 deportes y 75 disciplinas y espera más de un millón de espectadores durante octubre y noviembre del próximo año.

La directora ejecutiva de Santiago 2023, Gianna Cunazza, abordó junto a Redgol Fem los ejes de trabajo que buscan para este importante evento. La autoridad que asumió la dirección en marzo manifestó que la equidad de género es uno de los puntos importantes de la organización.

"Pensamos en estos Juegos como un motor e impulso para que la gente practique más deporte y eso también tiene que ver con la participación de las mujeres. Tenemos más participación femenina con respecto a Lima 2019 y eso se verá en la televisión, que tiene un impacto muy grande en la sociedad", aseguró.

"Parte de lo que tratamos de hacer es que esas trasmisiones cubran de manera importante el deporte femenino y creo que eso impactará para que más mujeres surjan en el deporte", complementó.

Para Cunazza, un aporte fundamental sería el que pueden hacer las figuras de la selección chilena femenina. El fútbol femenino se disputará del 22 de octubre al 3 de noviembre en el estadio Sausalito de Viña del Mar y la directoria ejecutiva espera que se sumen nombres como Christiane Endler, pese a que los calendarios internacionales no coinciden.

"Esperaría que se entienda, así como el Estado está invirtiendo y apostando por este evento, que los y las deportistas puedan participar. En el caso del fútbol femenino, es abierto y esperaría que estuvieran presentes aquí, porque es parte de lo que motivará a otras niñas para que practiquen deporte", sentencia.

En ese sentido, la autoridad asegura que la arquera y capitana de la Roja, junto a otras destacadas como Francisca Lara y Carla Guerrero, "son íconos, son de las deportistas más importantes e históricas que hemos tenido y, con el desarrollo del futfem, cómo no aprovechar esa oportunidad para que eso sirva para el desarrollo del deporte nacional".

Cómo hacer unos Juegos más inclusivos

Entre los ejes de trabajo de Santiago 2023, Cunazza asegura que trabajan en medidas para aumentar la participación femenina a nivel de voluntariado y, por supuesto, en lo deportivo.

"La plana directiva de la corporación es mayoritariamente femenina, lo que es muy difícil de ver en el deporte. En el voluntariado, estamos trabajando para que haya esa igualdad y que incluso las mujeres superen el número de hombres, por ejemplo. En el caso deportivo, teníamos una situación que en el deporte parapanamericano, en el golf solo había masculino, agregamos el femenino", añadió.

"Estamos trabajando en un legado vinculado a la inclusión social. Eso lo entendemos no solo como la inclusión de personas con discapacidad, sino también de grupos marginados como las mujeres. Me tocó asumir hace cuatro meses y desde que lo hice se ha dado una importancia tremenda a la inclusión social", puntualizó.

Aunque no promete que se pueda replicar para este evento, Cunazza aplaudió la medida adoptada por la FIFA de que jugadores, entrenadores, cuerpos técnicos, médicos y dirigentes no puedan estar en el Mundial si tienen denuncias ligadas a temas de género.

"Me parece sumamente revelante que la FIFA avance en esas medidas, va acorde a lo que demanda la sociedad y aplaudo esas iniciativas. No puedo decir si es algo que podemos implementar, pero nos invita a pensarlo y decir, 'bueno, quizas podemos vanzar en esa linea'. Me parece una invitación y un impulso. Tiene todo el sentido del mundo por cómo evolucionan las cosas en el mundo", cerró.