¿Alexis Sánchez? ¿Christiane Endler? ¿Arturo Vidal? Juegos Panamericanos Santiago 2023 permitirán adultos en el fútbol y la selección chilena se ilusiona

La Roja Sub 23 masculina comenzó un microciclo este 18 de julio con la mira puesta a un amistoso y a los Panamericanos Santiago 2023, que tendrán tres excepciones para jugadores Sub 23 en la competencia masculina y no habrá restricciones de edad en la femenina.