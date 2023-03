Coquimbo Unido anuncia dos fichajes y se refuerza con la ex Santiago Morning Cristina Julio

Coquimbo Unido Femenino hará su debut en Primera División esta temporada. Las aurinegras fueron campeonas del Ascenso Femenino en 2022 y se ganaron un cupo para el Campeonato Nacional 2023. El 8M fue la fecha elegida para comenzar con el proceso de contratar a su plantel.

El primer anuncio del elenco pirata este miércoles fue el contrato profesional de Natsumy Millones, quien se convirtió en la primera jugadora contratada por la institución. A ella se sumaron dos más en horas de la noche: María Cristina Julio y la delantera argentina Priscila Ellena.

En el caso de la nacional, llega proveniente de Deportes La Serena, club que era dueño de su carta, pero que perdió la categoría la temporada 2022. Sin embargo, su último equipo fue Santiago Morning, escuadra donde militó durante los últimos dos años. Además, tuvo pasos por Colo Colo en la temporada 2020.

Julio es nacida en Coquimbo y se mostró contenta por llegar a la institución. "Mis primeras impresiones fueron de alegría y felicidad. Sentí mucha satisfacción ya que era una meta pendiente que tenía debido a que mi familia es hincha del equipo y desde pequeña asistía al estadio a alentar", expresó.

"Al sumarme al plantel, y vivir la experiencia, me sorprendí gratamente por el profesionalismo y la calidad de parte de la institución hacia las jugadoras. Eso me sorprendió mucho y para bien. Tenemos todos los implementos necesarios para trabajar, trabajamos en un gimnasio de primera categoría. Mis compañeras son muy profesionales en todo sentido, el Cuerpo Técnico muy exigente y creo que eso será la clave de nuestro éxito", agregó.

Asimismo, Ellena llega a Chile proveniente de Godoy Cruz de Argentina. La delantera de 18 años solamente ha militado en la Liga Mendocina y este será su primer equipo como profesional. "Es un sueño cumplido. Es una sensación muy linda, un sueño que desde chica soñé con ser profesional y hoy en día se me da", expresó.

"Estoy feliz y orgullosa de mí y de todo lo que he hecho para estar acá. Tienen un complejo muy lindo, las canchas también. Las pibas son muy buenas, buena onda y espero aprender mucho con ellas. Quiero que me vaya súper bien. Todo muy lindo, me encantó", agregó Ellena.

De momento, el Campeonato Femenino 2023 no tiene fecha de inicio. Este jueves 9 de marzo se votarán las bases del certamen, y en caso de ser aprobadas se definirá cuándo se dará el puntapié inicial y el debut de Coquimbo Unido en la divisió de honor del futfem nacional.