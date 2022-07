Christiane Endler no defiende la continuidad de José Letelier al mando de la selección chilena femenina: "No podemos jugar así"

La arquera y capitana de la selección chilena, Christiane Endler, le quitó todo piso al seleccionador nacional, José Letelier, y pidió que se haga una "profunda autocrítica" al término de una Copa América femenina en la que la Roja alcanzó el quinto lugar y el boleto para jugar el repechaje al Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023.

Consultada específicamente por la continuidad del cuestionado entrenador, Tiane Endler le tiró la pelota a la dirigencia. "No lo sé, eso lo tendrá que ver la ANFP. Ellos (los dirigentes) evaluarán los resultados y los procesos. Es decisión de ellos y nosotras tenemos que evaluarnos y ver si seguimos en esto o no. Ahora a celebrar el término de un proceso largo y más que nada que las compañeras dejamos todo y lucharon hasta el final por seguir vivas", expresó a Canal 13.

En el balance en caliente, la arquera del Lyon de Francia fue enfática. "No estoy satisfecha. Queremos estar más arriba, pelear por los primeros puestos, estar en semifinales. No cumplimos los objetivos y hayq que replantear todo lo que está pasando. Soy autocrítica, no estoy contenta por la Copa América que hice, pero todos tenemos que ser autocríticos", sentenció la mejor arquera del mundo.

Endler reconoció que si bien quedó "contenta por el triunfo" en definición por penales ante Venezuela en Armenia, igual quedó "con rabia porque no debimos llegar acá. Como equipo merecimos mas y debimos llegar más arriba. Tenemos suerte de contar con esta nueva posibilidad, tenemos que tomarlo con la seriedad que se necesita", subrayó.

"Si queremos ir al Mundial, no podemos jugar así"



Las palabras de Christiane Endler revelaban el proceso interno que vivió la selección chilena en una Copa América femenina donde sufrió derrotas ante Paraguay y Colombia y quedó muy lejos de revalidar el subcampeonato de la edición anterior. Tanto en lo personal como en lo colectivo, la capitana de la Roja fue especialmente juiciosa.

"¿Mi participación? Obviamente uno siempre quiere hacer lo mejor, en mejores condiciones, pero creo que si bien algunos partidos no fueron los mejores y fui algo irregular, no creo que los resultados pasen por nosotras", puntualizó la golera que tapó un penal en la definición que llevará a Chile al repechaje mundialista.

Por eso, fue claro en el paso que debe dar el equipo. "No podemos conformarnos con lo de ahora. Tenemos que seguir creciendo como equipo, como selección y como futbol femenino, y necesitamos que nos acompañen. Hay que mejorar y todos ser autocríticos todos, el equipo, el cuerpo técnico... porque si queremos ir al Mundial, no podemos jugar así", completó.

El repechaje para el Mundial de 2023 es el próximo desafío de la Roja fem, un torneo en el que participaran diez selecciones preclasificadas más dos equipos invitados, y que lucharán por tres boletos a la Copa del Mundo. China Taipéi, Tailandia, Camerún, Senegal, Haití y Panamá están entre los posibles rivales de Chile para la competencia que se disputará en Nueva Zelanda del 17 al 23 de febrero del próximo año.