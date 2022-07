La selección chilena tuvo una de sus peores presentaciones en años y lamentó una derrota que rompe el sueño. Este miércoles la Roja no pudo con Colombia, cayo goleada por 4-0 y se quedó con las ganas de meterse en semifinales de la Copa América Femenina.

El equipo dirigido por José Letelier no se encontró nunca en la cancha y pagó caro los errores defensivos. Es así como queda en el camino, aunque todavía con opciones de meterse en el Mundial de Nueva Zelanda de 2023.

Tras el encuentro, quien realizó la autocrítica más potente de todas fue Carla Guerrero. La Jefa no tuvo su noche, siendo clave en los goles de Colombia, algo que asumió sin problemas ante los medios de comunicación.

"No encontraba explicación, no entendía qué pasaba, obviamente me frustro, me hago responsable de los cuatro goles porque yo juego en la línea defensiva", explicó la defensora de Universidad de Chile posterior al partido.

Carla Guerrero detalló que Chile no jugó bien ante Colombia. "Salimos mucho, yo chocaba con las del mediocampo, ellas recuperaban el balón rápidamente, en general no estuvimos bien. El mea culpa es de las jugadores y del técnico".

Aunque pese a ello, destacó la unión del plantel en un momento así de duro. "El entrenador nos reunió a todas, es raro que pase eso, pero es un momento lindo, porque al final los mejores equipos se ven en los peores momentos, ahora es cuando nos necesitamos a todas para dar vuelta esto que ha pasado".

Chile se juega su última chance para llegar al Mundial

Ya sin opciones de pelear por el título de la Copa América y fuera de los Juegos Olímpicos, la selección chilena femenina ahora apuesta todo a su última chance. Este domingo, la Roja volverá a la cancha buscando asegurar el repechaje rumbo al Mundial de Nueva Zelanda de 2023, aunque no será fácil.

Para conseguir los boletos, el equipo de todos tendrá que vencer a su próximo rival, el que saldrá del duelo entre Argentina y Venezuela. Ambas selecciones están empatadas en el Grupo B, por lo que será quien pierda el elenco con el que nuestro país deberá pelear el cupo.

Chile todavía tiene una última oportunidad para alcanzar un nuevo Mundial junto a una generación que ha sabido dar alegrías. Dependerá de la forma en que se levante al equipo tras el duro resultado ante Colombia.