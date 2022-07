Aunque este domingo se jugará el repechaje para acceder a un último boleto al Mundial 2023, el balance no es bueno para el actual entrenador de la selección chilena femenina, José Letelier; al punto que la dirigencia del fútbol chileno ya evalúa posibles reemplazantes.

Entrenadora brasileña Clase A se mete en el futuro de la selección chilena femenina si José Letelier no sigue al mando

La actuación de la selección chilena en la Copa América femenina va dejando un reguero de lágrimas. La Roja fem se jugará su paso al repechaje para clasificar al próximo Mundial este domingo ante Venezuela, lo único que queda tras una participación que defraudó y puso en serio cuestionamiento al técnico nacional, José Letelier.

El estratega tiene contrato indefinido con la Federación de Fútbol de Chile. Llegó en 2015 a hacerse cargo de la Sub 20 y saltó a la Adulta vertiginosamente, donde alcanzó los hitos del subcampeonato de Copa América 2018, y el histórico debut de Chile en el Mundial de Francia 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pero los expertos y expertas aseguran que el proceso ha vivido un desgaste, la dirigencia observa con atención la continuidad del DT y se exploran preliminarmente nombres para el relevo. Uno de los que llama la atención es el de Emily Lima, quien se convirtió en 2017 en la primera mujer que dirigió la selección femenina de Brasil.

La entrenadora encabezó posteriormente un proyecto más amplio en Ecuador, pero después de tres años dejó su cargo tras la eliminación en esta Copa América, con un gol en el último minuto. "Estoy muy triste por las jugadoras. El proceso se acabó, ellas ya lo sabían: si al finalizar no lográbamos algo, yo iba a regresar a Brasil a buscar otros retos", explicó.

A nivel nacional, el diario El Mercurio asegura que uno de los candidatos es Carlos Véliz, entrenador de Universidad de Chile femenino y sucesor de Letelier en Colo Colo, antes de que se fuera a la Roja. ¿Y si no llega nadie? Andrés Aguayo y Alex Castro han sido bien valorados a nivel de selección Sub 20 y Sub 17, respectivamente, por si se requiere un interinato.

Pero lo primero será esperar la resolución del capítulo de la Copa América femenina, que puede extender la historia si derrota a Venezuela este domingo. La Vinotinto venció a la Roja en los dos aprontes previos, por lo que la incertidumbre se impone a la fe.