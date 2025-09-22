Es tendencia:
Se formó en Colo Colo, es ídolo en Alianza Lima y ahora advierte a la U: “Tiene jerarquía, pero…”

Francisco Huerta habló a fondo con Redgol y entregó las claves de la revancha entre azules e íntimos por Copa Sudamericana.

Por Felipe Pavez Farías

© CedidaHuerta recalcó que el partido puede pasar por la jerarquía de la U

Francisco Huerta es uno de los nombres más respetados en el fútbol peruano. El futbolista chileno que se formó en Colo Colo, se transformó en un verdadero ejemplo y fue protagonista en uno de los episodios que marcaron a Alianza Lima

El 8 de diciembre de 1987 el avión Fokker AE-560  que traslada al elenco peruano a Lima, sufrió un desperfecto mecánico y cayó al mar de Ventanilla. Lo que dejó un saldo de 43 fallecidos, incluyendo al plantel completo. 

Ante esto, Colo Colo decidió enviar a préstamo un puñado de jugadores donde Huerta se encargo de ser el encargado de guiar el medio campo. Además de destacar en Alianza, jugó en Cienciano, Inter de San Borja y Ovación Sipesa. Lo que a la postre significó 18 años en el país vecino. 

Por lo mismo hoy es un especialista del fútbol peruano, por lo que adelantó cómo será la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima. La ida en el Estadio Matute fue 0-0 y ahora en la revancha por Copa Sudamericana está latente incluso la chance de los penales. 

Rodrigo Pérez, Fernando Martel, Francisco Huerta y René Pinto con la camiseta de Alianza Lima.

Las claves del U de Chile vs Alianza Lima

Francisco Huerta sin camiseta lamentó el ambiente que habrá en el estado Francisco Sánchez Rumoroso. “Va a ser un partido fome, los hinchas le dan otro ambiente a un partido. Jugar sin publico es como jugar en la casa Play Station”, recalcó a Redgol. 

Para Francisco Huerta, el nivel de Charles Aránguiz puede ser determinante ante Alianza Lima

Pero tras ello, el volante apuntó hacia el poderío que tiene la U de Gustavo Álvarez. “Será un partido duro para ambos equipos. Sin camiseta, yo creo que la U tiene mayor jerarquía. Tiene jugadores como Charles Aránguiz y tiene en ataque a Nico Guerra que está jugando muy bien”, aseguró. 

Así las cosas también hizo una advertencia importante al Romántico Viajero. En especial porque Alianza se ha caracterizado por su buen juego como visitante, y que en esta instancia de cuartos de final puede ser letal. 

Hay que tener ojo con Alianza Lima porque juega mejor de visita. Ha conseguido sus clasificaciones de visita. Hay que tener mucho cuidado con sus jugadores arriba que son muy rápidos”, sentenció Huerta. 

