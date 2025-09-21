A diferencia de Universidad de Chile, que no ve acción este fin de semana por el receso por Fiestas Patrias, en Perú, Alianza Lima verá acción por la fecha 10 de la Liga 1, donde jugará como local en la presente jornada en Matute.

Previo a viajar hasta nuestro país, para la revancha por cuartos de final en Copa Sudamericana, los “Íntimos de la Victoria” recibirán en el Estadio Alejandro Villanueva a Comerciantes Unidos, en busca de acabar con una mala racha de dos juegos seguidos sin ganar.

Para este encuentro, el entrenador de Alianza, Néstor Gorosito, dispondrá de una arriesgada estrategia en busca de llegar con sus mejores elementos para el duelo con la U, lo que hipotecará sus opciones de pelear por el título en su país.

Arriesgada estrategia de Alianza Lima previo al duelo con la U

En la actualidad, el elenco albiazul se ubica en el sexto puesto del Torneo de Clausura 2025 con 12 puntos, a nueve del exclusivo líder Universitario pese a que todavía tiene un duelo pendiente que no jugó hace una semana por la liga peruana ante Los Chankas.

Para el duelo de este domingo que Alianza Lima sostendrá ante Comerciantes Unidos, el técnico Gorosito utilizará hasta a cuatro titulares que jugaron la ida ante la U y que seguramente verán acción el próximo jueves en Coquimbo.

Hablamos del arquero boliviano Guillermo Vizcarra, el central Gianfranco Chávez que tomará el lugar del suspendido Carlos Zambrano, el volante ecuatoriano Fernando Gaibor y el delantero de la misma nacionalidad Eryc Castillo.

Para el duelo de este domingo, Alianza jugará con Vizcarra bajo los tres palos; Marco Huamán, Josué Estrada, Chávez y Ricardo Lagos en defensa; Pedro Aquino, Gaibor y Piero Cari en mediocampo; Castillo, Gaspar Gentile y Alan Cantero en delantera.

¿Cuándo es el juego en Chile?

Por la revancha de los cuartos de final en Copa Sudamericana, Universidad de Chile recibirá a Alianza Lima este jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

