Con tres novedades: La lista de convocados de Lanús para semifinal de Copa Sudamericana ante la U

Lanús comienza a afinar los detalles de cara a lo que será la semifinal de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile. El elenco dirigido por Mauricio Pellegrino visitará el Estadio Nacional este jueves por el partido de ida.

El DT que ya dirigió al Romántico Viajero no quiere pasar sorpresas en su retorno al país, por lo que adelantó el viaje a Chile y este martes ya comenzarán su concentración para el encuentro de está semana. Además utilizarán el complejo deportivo de Universidad Católica para preparar la táctica ante el elenco de Gustavo Álvarez.

ver también Nicolás Guerra se gana el puesto de titular en la delantera de U de Chile contra Lanús

Para Pellegrino este partido será una revancha tras su abrupta salida del cuadro estudiantil. Por lo que sorprendió con la citación ya que recuperó a tres nombres importantes.

Esto tiene relación con el volante ofensivo Franco Watson, el portero Evaristo Dieguiz y el experimentado central Carlos Izquierdoz. Todos estuvieron en la última llave ante Fluminense, y cumplieron una faceta fundamental.

Pellegrino adelantó el viaje a Chile y este martes ya comienza su concentración para el partido del jueves

El defensa Izquierdoz fue capitán y apuntaló la zaga junto a Canale. En tanto Watson fue el encargado de cerrar el partido y de contragolpe hasta tuvo la chance de aumentar el marcador con el Flu.

Publicidad

Publicidad

Cabe consignar que también están confirmados jugadores que han realizado gran parte de la temporada como Nahuel Losada, Gonzalo Pérez, Ezequiel Muñoz, Armando Méndez, Marcelo Moreno, Dylan Aquino, Walter Bou y Lautaro Acosta.

Los convocados de Lanús para el partido de este jueves ante Universidad de Chile

¿Cuánto cuesta el plantel de Lanús?

Según Transfermarkt el plantel de Lanús está tasado en 32 millones de euros y con un promedio de edad de 27,7 años. Sus máximos referentes son Marcelino Moreno (30) con 5 millones de euros y Nahuel Losada (32) con 3 millones.

Publicidad

Publicidad

En tanto Universidad de Chile tiene un valor de 25 millones y su promedio de edad es de 28 años. ¿El más valorado en el mercado? Lucas Assadi que con 2,5 millones de euros.