Con el registro de Independiente: La U toma drásticas medidas de seguridad para visitar a Lanús

Universidad de Chile afina los últimos detalles para viajar a Buenos Aires. El Romántico Viajero se disputa el gran objetivo de la temporada y que tiene relación con la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Gustavo Álvarez están a un partido de disputar la final del torneo y no quieren desaprovechar la chance.

En la ida los azules lograron remontar el 2-0 en contra, y con goles de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz remontaron la llave contra los granates. Por lo que ahora todo se define en el Estadio La Fortaleza.

El tema es que la U debe volver a Buenos Aires donde ya se registró uno de los capítulos más lamentables del último tiempo. La agresión de los hinchas de Independiente, terminó con el equipo argentino eliminado y una grave sanción de parte de Conmebol. Lo que también llega a los azules que no podrán tener hinchas en el duelo de este jueves.

Pese a ello, la rivalidad se siente en el aire y hasta el plantel de la U asumen que el partido será más que especial por los hechos registrados en los últimos días. Lo que hasta incluye a la selección de Argentina Sub 20 que perdió ante Marruecos.

“La vuelta a Argentina va a ser tema. Sabemos que va a ser hostil, por lo que pasó con Independiente y con el Mundial que se disputó acá. Ellos perdieron la final y se ha generado una rivalidad”, adelantó Gabriel Castellón este martes en el CDA.

SIn embargo, el portero llamó a mantener la cordura y recalcó que los hechos de violencia no se deben repetir para que se priorice lo deportivo. “Estoy en contra de cualquier agresión. Lanús sufrió un accidente acá cuando vinieron a Chile, y todos estamos en contra de eso. Pero todo se debe definir en cancha, y no por una agresión. Nosotros tenemos que estar fuertes como grupo y lo que pase afuera no nos debe importar”, enfatizó el golero que será titular el jueves.

El itinerario de la U en Buenos Aires

El tema que ahora concentra la preocupación es el retorno de Universidad de Chile a Buenos Aires. Según indicaron en ESPN, el viaje lo realizarán recién este miércoles tras el entrenamiento matutino.

La U se quedará en un hotel alejado de la zona céntrica y su traslado hasta el Estadio La Fortaleza de Lanús contará con un importante contingente de seguridad. Incluso se evitará pasar por Avellaneda y así no toparse con hinchas de Independiente.

Incluso se detalló que este viaje será “más acotado” que en ocasiones anteriores. Por lo mismo la ubicación del hotel será en Ezeiza para evitar posibles acciones de los hinchas argentinos.

