Vidal saca la pizarra de DT y analiza el empate de Colo Colo: "Fuentes no puede jugar de lateral"

Arturo Vidal habló de todo un poco en su transmisión de Twitch. Sobre todo del empate de Colo Colo frente a Deportes Copiapó que hipotecó las chances albas en alzar el título. De hecho, el Rey se tomó unos minutos para analizar el compacto del duelo disputado en el estadio Monumental.

Sabido es: el todoterreno centrocampista bicampeón de América con la Roja tiene deseos de ser DT cuando se retire. “El entrenador está preocupado, Quinteros preocupado al empezar el partido. Esa carita. El Ivo Basay y ese que está atrás es Richard Leyton, jugamos cuando chicos en Colo Colo”, contó el volante de Athletico Paranaense.

“Fuentes no puede jugar de lateral derecho. Cómo Colo Colo que tiene las mejores cadetes de Chile no tiene un lateral derecho juvenil. Mira para dónde va corriendo”, dijo tras una acción en que corrió a cubrir un gran espacio libre. “No digo que juega mal. Corre harto y ayuda mucho, pero de lateral no”, opinó también el jugador de 36 años.

Una pelota detenida motivó más reflexiones del Rey. “Colo Colo marca en zona, pero le cabecearon al Peluca y a De Paul cómo les van a cabecear ahí. Un poquito más, Peluca. Estaba relajado el Peluca. Es bueno, agresivo y todo, pero se relajó”, apuntó.

Vidal analiza el empate de Colo Colo: “Fue mala suerte, se confió el Peluca”

Arturo Vidal sabe que el empate de Colo Colo frente al León de Atacama puede significar decirle adiós a las opciones de ganar el título. “Esto fue maravilloso. Me emocioné con esto, hay que decirlo. Ven que los hinchas en Chile también hacen cosas lindas. Siempre muestran lo malo, pero esto tienen que mostrarlo también”, dijo del homenaje de la hinchada a Erick Wiemberg.

“Nooo, Leandro… para qué te trajimos. Corre, pelea y todo. Pero es mentiroso porque dio el bote, la pescó en el aire. Qué mira el suelo. No tiene nada que ver. Benegas un poco más, máquina”, reclamó el King ante un fallo de Benegas, que remató alto sobre el pórtico de Nelson Espinoza.

Hubo otro reproche para el Corralero. “Mira Colo Colo…un, dos, tres, cuatro, cinco…y acá atrás, dos más…por qué pasa eso? ¿Y dónde está Fuentes acá?”. Y también elogios para Alan Saldivia. “Este loco es más bueno que la cresta. Agresivo, fuerte, rápido, nunca da una por perdida. Va siempre a todas”, dijo el oriundo de San Joaquín sobre el defensor central uruguayo.

“Se confió el Peluca. Qué mala suerte. Una que se confía el Peluca y después no alcanza a llegar justo al centro. Un puro centro y gol. En la jugada de acá sale un poco relajado, se confía porque eran dos de Colo Colo. Empieza lento y cuando ve que se le va, acelera. Uno de repente se relaja y no te hacen el gol, pero acá se nota. Se dio cuenta de que salió mal. No estaba haciendo nada Copiapó. Han subido ellos con Ivo Basay”, fue el análisis de la jugada del gol de Maximiliano Quinteros.

Arturo Vidal también analiza a Damián Pizarro en el empate de Colo Colo

La actuación de Damián Pizarro también fue motivo de comentarios para Arturo Vidal. El empate 1-1 entre Colo Colo y Deportes Copiapó tuvo al delantero de 18 años en cancha desde los 64′. En ese momento, Gustavo Quinteros lo mandó al campo en lugar de Leandro Benegas.

“A Pizarro le falta pararse más fuerte en el campo, aguantar más”, dijo el Rey de una característica que el ariete sí ha mostrado. “Esta es la jugada… estos son detalles para mejorar. Es más fuerte ese pase. Increíble ese. Primero se equivoca en el pase, tendría que haber sido más hacia adelante. Iba Oroz también, que iba a ser rápido. Aparte de meter goles, le falta el último pase para ser crack. Era el 2-1 y chao”, dijo el ex Bayern Múnich de Alemania y Juventus de Italia. La acción fue el remate de Jordhy Thompson que salió ancho y pudo ser la victoria.

¿Cuándo juega Colo Colo por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2023?

Colo Colo salta a la cancha el sábado 23 de septiembre para uno de sus desafíos más importantes del año: enfrentar a Cobresal en la fecha 24. Los albos necesitan ganarle sí o sí a los mineros para no decirle adiós definitivo al título del Campeonato Nacional.

¿Cuándo puede volver a las canchas Arturo Vidal?

Arturo Vidal fue operado y su recuperación dependerá de los avances semanales. No obstante, se espera que le tome por lo menos tres meses para regresar a las canchas.