Colo Colo

¿Va por HBO Max? Dónde ver ONLINE a Colo Colo vs. Deportes Iquique EN VIVO por Liga de Primera

Correa es duda para el duelo de este viernes frente a Iquique, por la Fecha 23 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo vs. Iquique por la Fecha 23 de la Liga de Primera.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTColo Colo vs. Iquique por la Fecha 23 de la Liga de Primera.

Colo Colo regresa a la cancha luego de perder la Supercopa de Chile, frente a la U y debe ponerse al día en el calendario por la Fecha 23 de la Liga de Primera, enfrentando a Deportes Iquique.

Los Albos están en el octavo lugar con 31 puntos, por lo tanto, necesitan un triunfo para sumar en el Campeonato NacionalMientras que los Dragones Celestes llegan en el último puesto de la tabla de posiciones, en el puesto 16, peleando para evitar el descenso a la segunda categoría del fútbol chileno.

Colo Colo vs. Iquique: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Colo Colo vs. Deportes Iquique juegan este viernes 26 de septiembre, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la Fecha 23 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Dragones Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

