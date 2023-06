Colo Colo sufrió una dura eliminación de Copa Libertadores, luego de igualar 0-0 con Deportivo Pereira en el estadio Monumental. Cerró de esta forma un torneo horrible, donde solamente ganó un partido y anotó tres goles, dos de ellos de lanzamiento penal.

En el último capítulo de Redgol en La Clave, el conductor Rodrigo Herrera manifestó que los albos sufren demasiado con el certamen internacional, lo que es una tónica en los últimos años.

“Nos encantaría decirles que fue una noche triunfal de Colo Colo, que sigue con vida en Copa Libertadores, pero parece un sino del fútbol chileno que en el caso de Colo Colo se ha repetido ocho veces en los últimos 15 años: llegar con vida y depender de sí mismo para clasificar”, manifestó en su editorial.

Agregó que “cuesta encontrar una explicación racional a lo ocurrido en el estadio de Macul, pero hay una raíz: no quedó eliminado ayer, lo hizo al no ganarle a Monagas, al no ganarle a Pereira en el arranque de esta Copa donde mereció el triunfo. Incluso mereció suerte en los duelos con Boca”.

Eso sí, entiende que “la suerte no se regala, hay que buscarla y ha sido un mal año de Colo Colo tanto en el torneo como en la Copa. No encuentra su mejor forma. Los momentos buenos son pasajes, esporádicos, con rendimientos individuales que por lo visto ayer prometen un segundo semestre mejor que el que acaba de terminar”.

Para Herrera, esos chispazos del elenco de Gustavo Quinteros “de ninguna manera garantizan permanencia en un torneo internacional que se ha vuelto un karma y esquivo para el Cacique. Es el único equipo que ha ganado la Libertadores en Chile, pero hoy está muy lejos de eso”.

Colo Colo ahora tiene que enfocarse en lo que será la Copa Sudamericana, donde jugará ante América de Minas Gerais en el repechaje para entrar a octavos de final. El partido de ida se jugará entre el 11 y 13 de julio y la revancha una semana después.