Ramiro González no pesca las críticas a su rendimiento: "Creo que he ido de menos a más"

Colo Colo vive un verdadero renacer en el Campeonato Nacional. Los albos se mantienen invictos en la segunda rueda y su rendimiento los tiene en la tercera posición del torneo, a seis unidades de Cobresal, pero con la ventaja de tener un partido menos.

En general, los rendimientos individuales de los albos se han elevado, tanto en taque como en defensa. Además, Gustavo Quinteros ha ido encontrando alternativas que a principios de año no aparecían, como Damián Pizarro, Jordhy Thompson o Alan Saldivia.

Este último, producto de las críticas ganadas por Ramiro González. El defensor no ha cumplido como se esperaba y actualmente, pese a seguir siendo de los que más minutos ha sumado en el año, aparece en un rol secundario, por detrás de Maximiliano Falcón y Alan Saldivia, que se han ganado la titularidad.

Sin embargo, el zaguero no se calentó la cabeza este jueves, cuando habló con los medios a la salida del Monumental. “Me he cansado de decirlo, creo que he ido de menos a más”, manifestó González, quien apunta a ser alternativa este fin de semana ante Coquimbo Unido.

A nivel individual, el defensor señaló que quiero tratar de ser un aporte para el equipo cuando así lo requieran”, mientras que a nivel colectivo destacó que “siempre hay cosas por corregir, pero sabiendo que estamos por buen camino y que queremos seguir trabajando para llegar a un mejor nivel”.

“Estamos ilusionados. Tenemos que ir ahora a sumar en una cancha difícil, con un rival que viene haciendo bien las cosas, pero estamos capacitados para ganar en cualquier cancha y optar por los tres puntos”, agregó, en torno a las chances de título y también en relación al próximo rival albo.

“Hay competencia y eso es importante. En todos los puestos sería bueno que la hubiera para así subir el rendimiento individual de cada uno y que seamos aportes para el equipo”, agregó en torno a su suplencia actual.

¿Cuántos partidos ha jugado Ramiro González en Colo Colo?

Ramiro González suma 24 partidos jugados con la camiseta de Colo Colo. El defensor ha ingresado 23 veces como titular y solo una como suplente. Es el defensor que más minutos ha sumado como titular en este año, por sobre Maximiliano Falcón y Alan Saldivia.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique visitará a Coquimbo este sábado 12 de agosto a las 15 horas de Chile. Se trata de un duelo clave para los albos, que buscan meter presión a un Cobresal que jugará mañana, viernes 11 de agosto, ante Magallanes en el estadio El Cobre, de El Salvador.