Colo Colo regresó a Chile luego de su amarga visita a Monagas, donde sólo logró un empate por la fecha 4 de Copa Libertadores y desperdició una chance de afirmarse en el Grupo F. Sólo por un rebote, aprovechado por Marcos Bolados a los 86′, los albos pudieron anotar.

La falta de gol ya es un problema para el Cacique, que perdió a Juan Martín Lucero a inicios de año y no ha tenido suerte con sus reemplazantes. Sobre eso habló Gustavo Quinteros en el aterrizaje del equipo en nuestro país, donde tuvo duras palabras sobre uno de sus centrodelanteros: Darío Lezcano.

Consultado por el delantero paraguayo, que quedó fuera de la citación, el técnico afirmó que “la idea siempre fue traer a un delantero que pueda reemplazar a Lucero, que entrene periódicamente, que juegue seguido y él no lo pudo hacer. Hablaremos de nuevo con Lezcano”.

Y en ese sentido, defendió a Leandro Benegas, quien ingresó a los 71′ y cerca del final desperdició una inmejorable chance de gol con un cabezazo que fuera del arco. “Leandro está siempre disponible, el otro no”, dijo de manera contundente el DT de los albos.

Sobre el partido, el técnico reflexionó que “el equipo mereció más de un gol. No pudimos. Es algo que hay que seguir trabajando. Estamos un poco más lejos, se puede poner más difícil, pero yo estoy preocupado por eso, merecemos ganar partidos y no los ganamos porque fallamos”.

“Hoy están jugando en Libertadores siete juveniles. A mí me gusta darles esa posibilidad, pero no es tan fácil ir y ganar de visitante con chicos que van a hacer grandes jugadores, pero que no tienen la experiencia y el recorrido todavía para afrontar estos partidos”, sumó.