Colo Colo tuvo una amarga tarde en su visita a Monagas por Copa Libertadores. Los albos igualaron 1-1 con el cuadro de Maturín en Venezuela, dejando escapar dos importantes puntos que lo habrían afirmado en la clasificación del Grupo F. Para peor, sufrieron con la expulsión de Fernando de Paul en los descuentos.

El portero debió sacrificarse tras un grosero error de Maximiliano Falcón: el Peluca no despejó cuando debía y un delantero rival le pinchó el balón, obligando al golero a salir de su área y hacer una falta que le costó la roja directa. En Radio ADN, Jorge Valdivia no se la perdonó al uruguayo.

El exfutbolista de Colo Colo volvió al comentario deportivo luego de problemas personales y lo hizo con todo. “Esto no fue exceso de confianza. He justificado su titularidad, pero su error ahora no es exceso de confianza como ante Boca Juniors”, disparó el Mago.

“Esto es una falta de respeto para lo que se está jugando Colo Colo. Esto no es exceso de confianza: es una falta de respeto hacia Gustavo Quinteros, hacia los jugadores y hacia Fernando de Paul, que arriesgó el pellejo y se fue fuera tras un error infantil”, siguió.

“Tienes que tirar la pelota al carajo. Te están presionando dos jugadores, la tienes que sacar, reventar, no puedes hacer algo que no es tu característica. No eres Gonzalo Jara, no eres Elías Figueroa. Tus características y condiciones no son de un jugador habilidoso, de un jugador con técnica, eres uruguayo”, firmó.

Además de su condoro, Peluca lamentó otra cosa más ante Monagas: recibió su tercera tarjeta amarilla en el torneo continental, por lo que quedó suspendido para la fecha 5. No podrá decir presente en La Bombonera ante Boca Juniors el próximo 6 de junio.