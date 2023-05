Jorge Valdivia reapareció públicamente luego de la crisis de pánico que sufrió hace poco más de diez días. Lo hizo en Radio ADN, donde comentó el partido de Colo Colo contra Monagas, donde criticó la actuación del elenco de Gustavo Quinteros en Copa Libertadores.

Minutos después de su comentario especializado por lo ocurrido en Copa Libertadores, ocupó sus redes sociales para lanzarle una indirecta a su ex pareja Daniela Aránguiz, que horas antes había manifestado su repudio hacia el comportamiento del Mago Valdivia diciéndole “deja de hacerte la víctima”, por un supuesto viaje a Panamá cuando debía estar con sus hijos.

Un hecho que el ex jugador de Palmeiras no dejó pasar, por lo que escribió en sus redes “dignidad también te hace falta, y entender que enamorarse otra vez pucha que es rico”. Una mecha que hizo explotar la bomba, pues la panelista de Zona de Estrellas filtró chats a partir de eso.

Primero Aránguiz publicó una conversación con Maite Orsini, actual pareja del Mago, donde mostraba que el 11 de enero de este año el formado en Colo Colo estuvo hablando con ambas. Mientras a su esposa le escribía palabras eróticas recordando lo bien que lo pasaban juntos, se juntaba ese mismo día con la diputada.

“¿Habla de dignidad? Jajaja, la fecha”, expresó en sus redes Aránguiz. Después puede leer que Valdivia le escribió “me enamora todo lo tuyo, tus abrazos, la manera en cómo me tomas la mano, tus besos, lo sensual que eres, tu cara me vuelve loco”.

Luego el futbolista le expresa “te miro y me calientas”, agregando que “tus caras cuando lo hacemos me vuelven loco. Yo te miro y me gustaría estar como ese día en el patio de la casa, solos y hacerlo en la silla de playa”.

Aránguiz decidió borrar las publicaciones después de unos minutos, donde también mostró ropa interior que supuestamente era de Maite Orsini donde expresaba “ser digna! Prefiero ser limpia”, en un chat donde le señalaba “deberías ser más cuidadosa con tu higiene”.

