El nivel de Colo Colo ha generado preocupación en los hinchas y los históricos del club. El Cacique rescató un sufrido empate 1 a 1 en su visita al Monagas y complicó sus opciones de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores, lo que encendió la alarma.

Ricardo Dabrowski, Jaime Vera y Gualberto Jara conversaron con Paulo Flores y RedGol sobre lo ocurrido en Maturín, dejando en claro que las cosas no están bien. Y es que ahora tendrán que ir a buscar un buen resultado ante Boca Juniors en La Bombonera y definir todo con Deportivo Pereira en el Monumental, lo que revive el fantasma de los fracasos en años anteriores.

Dabrowski, Vera y Jara instalan la alarma por el nivel de Colo Colo

El empate de Colo Colo con Monagas dejó un muy mal sabor de boca en los históricos del club. Ricardo Dabrowski fue claro en señalar que “no genera fútbol y si no lo hace, es muy difícil ganar. Pudo hacerlo, pero Monagas es un equipo muy limitado. Cuesta pensar que Colo Colo no tenga capacidad para generar y, sin ello, tuvo oportunidades ante un equipo limitado”.

“El fútbol son resultados, pero llama la atención que hace tiempo y más allá de lesiones, de situaciones, no genera fútbol. El equipo no tiene capacidad, Pizarro no recibió ninguna pelota con ventaja, tuvo una que se generó él. No puede enfrentar al arquero mano a mano”, añadió el Polaco.

A sus dichos se sumó Jaime Vera, quien señaló que el Cacique “no ha mostrado un buen nivel ni jerarquía necesaria para ganar partidos. Este era importante ganarlo para quedar bien en la tabla de posiciones, entonces no se podía dejar pasar. No están en un buen momento. Obviamente decepciona el cómo juegan y los resultados, porque no son buenos”.

En esa misma línea, el Pillo recalcó que ahora la cosa se pone cuesta arriba. “Este era el partido a ganar. En La Bombonera el partido hay que jugarlo, pero es difícil. Mucho más que con los venezolanos y los colombianos, que tienen jugadores potentes. Se complica la situación”.

Finalmente está Gualberto Jara, quien aún confía. “Esperemos que no sea un fracaso. Queda ilusión, pero haciendo una comparación entre los equipos, hay una diferencia a favor de Colo Colo. A pesar de cómo anda, que no jugó bien, pero sigue siendo más equipo comparado con los venezolanos. Se nota”.

“Lastimosamente no se hace efectivo en el partido ni en goles. Nuevamente un primer tiempo, creo yo, malo, con lo mismo, buscando pelotazos ni elaborar jugadas de ataque. Aún así tuvieron oportunidades. En el segundo tiempo, en los 15 minutos que cambió la actitud, con tres delanteros y buscando el juego por las bandas, se generaron situaciones y se vio lo mejor de Colo Colo,. Pero ahora está muy difícil”, añadió.

Finalmente, Gualberto Jara enfatizó que “entiendo que no clasificar es un fracaso, porque lo que se vio al principio y con el grupo que le tocó, los candidatos eran Boca y Colo Colo. Se notó en la primera parte la diferencia de equipo de ambos, que son mucho más que los que le tocaron en el grupo, pero lastimosamente no se marcó la diferencia en goles”.