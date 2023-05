Colo Colo empató 1-1 frente a Monagas en Venezuela por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores y en parte hipoteca sus opciones de clasificar a la siguiente ronda.

Incluso sobre el final el Cacique pudo perder el duelo por culpa de un error de Maximiliano Falcón en la salida. La jugada obligó a Fernando De Paul a salir de su arco y extremar recursos. El meta se fue expulsado y Cristián Caamaño cree que el Tuto sufrirá graves consecuencias.

“De Paul no tuvo responsabilidad en el gol, el que pierde la marca es Fuentes y a esa altura un cabezazo al segundo palo es prácticamente imposible para un arquero. Después sí comete una imprudencia en la salida, en la expulsión”, dijo Caamaño en ESPN F90.

El periodista agrega que “desgraciadamente para él eso lo va a terminar condenando, no por un error propio, sino de Falcón. Me parece que ya no juega más en Colo Colo y va a jugar Cortés. Creo que no es una buena noticia para De Paul”.

“¿Quién va a jugar en La Bombonera? ¿El tercer arquero? A partir de ahora juega Cortés si no comete una chambonada en La Bombonera. Así como De Paul iba a salir por un error puntual como una expulsión… No va a volver De Paul”, sentencia Cristián Caamaño.

Cabe recordar que De Paul llegó como arquero suplente a Colo Colo a principios de año. Brayan Cortés perdió el puesto tras el duelo contra Monagas en la primera rueda de la Copa. Desde ahí, ante Palestino apareció por sorpresa el Tuto y había atajado hasta ahora, esto debido a un tema disciplinario de Cortés que no le gustó a Gustavo Quinteros.