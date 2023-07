Quinteros confirma a Pablo Parra en Colo Colo con un recado: "No nos reforzamos, reemplazamos al Kiwi Rojas y a Opazo por Opazo"

Gustavo Quinteros afina algunos detalles de la oncena para la Copa Sudamericana. Y mientras eso ocurre, confirmó la llegada de Pablo Parra a Colo Colo, que este martes 11 de julio recibirá al América MG en el estadio Monumental.

El DT del Cacique parece mosqueado con hablar del mercado de pases, aunque el equipo ya había confirmado el retorno de Óscar Opazo tras un breve paso por Racing Club de Argentina. Y tal parece indicar que el arribo del ex mediocampista del Puebla de México no le satisface del todo.

“Yo fui claro. Hace varias conferencias que vengo diciendo lo mismo. Pablo Parra viene a reemplazar al Kiwi Rojas que se fue. Y Opazo viene a reemplazar a Opazo. En este mercado no nos hemos podido reforzar”, fue el dardo que lanzó el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia. La alusión fue para la salida del seleccionado neocelandés, quien dejó el club ante la poca consideración del entrenador.

Quinteros confirma a Parra y le pasa la pelota del mercado al directorio de Colo Colo

Además de confirmar al ex volante de Curicó Unido y la Universidad de Chile, Gustavo Quinteros ratificó que no coincide con que el equipo deba retirarse de la ventana de traspasos sólo con dos incorporaciones. Pero está plenamente consciente de que eso no tiene mucha relación con su margen de acción.

“Los directores son los que toman las decisiones. Ellos tienen que actuar. Yo doy mi opinión como entrenador por estar a cargo del plantel y de ver las necesidades que tenemos”, sentenció Quinteros, quien sigue convencido: al Cacique le falta un centrodelantero. Pero debe afrontar con esa carencia el siguiente desafío en la Copa Sudamericana frente al colista del Brasileirao.