Alfredo Stöhwing vio en el estadio Monumental la gran noche de Carlos Palacios. “Que siga repitiendo las mismas actuaciones”, deseó el presidente de Blanco y Negro, quien entre otras cosas, confirmó la llegada de Pablo Parra al plantel de Colo Colo para la segunda parte de 2023.

Pero lo primero fue aplaudir la goleada del Cacique por 6-1 a Unión La Calera. “Los goles dan seguridad, los triunfos alimentan el espíritu de los jugadores. Son humanos”, aseguró el timonel de la concesionaria. De paso, descartó el supuesto interés en Juan González, extremo de 19 años que milita en Deportes Puerto Montt.

“Fue otra cara. Se notó en varios jugadores. Entró bien (Fabián) Castillo, incluso (Darío) Lezcano: animoso, corriendo. Bueno, Palacios, Jordhy. Todos jugaron bien, muy esperanzado”, aseguró Stöhwing.

¿Y la jugada de la polémica? El claro autogol de Alan Saldivia a los 12 segundos tras un pase atrás, en teoría hacia Fernando de Paul, quien reconoció tras el encuentro lo que todos vimos por las imágenes: la pelota había entrado. Pero para el empresario fue mejor tomar otro camino.

“Me sorprendió, no sé qué pasó. Era tan luego recién iniciado el partido que ni siquiera me fijé bien. Pero claro, fue parece que una tontería. Qué bueno que no pasó a mayores”, expresó. Una muestra clara de que, en algunos casos, la injusticia duele sólo cuando no te favorece.

Stöhwing valora a Carlos Palacios y confirma a Pablo Parra como refuerzo de Colo Colo

Alfredo Stöhwing también se refirió a la acción de Colo Colo en la ventana de traspasos. El Cacique confirmó el regreso de Óscar Opazo, quien pudo redebutar en la paliza a los Cementeros. El segundo refuerzo de los albos, sin mediar inconvenientes, llegará desde el Puebla de México.

Se trata de Pablo Parra, un nombre que hace varias semanas mantiene conversaciones con la gerencia deportiva de ByN. “Creo que todas las cosas dependen de muchos factores. Entre ellos, los recursos, porque muchas personas cuestionan la calidad de los refuerzos, pero eso tiene relación con los recursos que uno tenga para invertir”, expresó el mandamás de la SA.

“Como todo en la vida. Uno no puede tener un palacio. Un palacio, no un Palacios, para que no se confunda. Y por supuesto que es dinámico, pero están avanzadas las negociaciones. Creo que si no pasa nada raro, debería integrarse pronto. Diría que con eso se cierra el plantel, sí”, sentenció Alfredo Stöhwing. Es decir: no habrá movimiento por el “9” que tanto quiere Gustavo Quinteros.

¿Qué otro tema habló Stöhwing? El rival de Colo Colo en el playoff de la Copa Sudamericana. En aquella instancia, el Eterno Campeón chocará ante un rival brasileño: el América de Minas Gerais. Y el timonel de la concesionaria que controla al club hizo una curiosa reflexión a muy poco de la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores.

“Los brasileros son equipos difíciles, pero por supuesto crecen las expectativas. Pero si repetimos una actuación como esta, podemos tener éxito. Milagros no hay, todo en la vida es trabajo. Nos está dando la razón en el sentido que los jugadores están apareciendo y mostrando buenas actuaciones”, cerró Stöhwing.