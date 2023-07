Los equipos chilenos ya conocen sus caminos de avanzar a la próxima fase en la Copa Sudamericana. Si Colo Colo vence a América Miniero en los play-offs, enfrentará a un brasileño en octavos de final. Mientras, el ganador entre Audax Italiano y Ñublense chocará con un ecuatoriano en la ronda de 16 mejores.

De superar a América MG, el Cacique se verá las caras con Red Bull Bragantino en los octavos de final de la Sudamericana. El equipo de Sao Paulo viene de terminar primero en el Grupo C, donde se quedó con 14 puntos (cuatro triunfos y dos empates).

Si es que logra superar a América Mineiro y Bragantino, al Cacique se le aparece un viejo conocido en su camino: Fortaleza de Juan Martín Lucero, al que podría enfrentar en cuartos de final. El elenco del Gato debe vencer a Libertad o Tigre para llegar a dicha instancia.

Por otro lado, el ganador de la llave chilena entre Audax y Ñublense se enfrentará a Liga de Quito en la llave de los octavos de final. El elenco ecuatoriano viene de terminar como líder del Grupo A, donde obtuvo 12 puntos (tres triunfos y tres empates).

Los cruces de octavos de final de Copa Sudamericana

Sporting Cristal (PER) o Emelec (ECU) vs Defensa y Justicia (ARG)

Barcelona (ECU) o Estudiantes (ARG) vs Goiás (BRA)

Colo Colo (CHI) o América Mineiro (BRA) vs Red Bull Bragantino (BRA)

Medellín (COL) o San Lorenzo (ARG) vs Sao Paulo (BRA)

Ñublense (CHI) o Audax Italiano (CHI) vs LDU Quito (ECU)

Libertad (PAR) o Tigre (ARG) vs Fortaleza (BRA)

Corinthians (BRA) o Universitario (PER) vs Newell’s Old Boys (ARG)

Patronato (ARG) o Botafogo (BRA) vs Guaraní (PAR)