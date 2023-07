Darío Lezcano le puso broche de oro a la goleada. Con un lanzamiento penal, el delantero paraguayo anotó el 6-1 del equipo de Gustavo Quinteros. Colo Colo se impuso con mucha contundencia ante Unión La Calera y pasó de ronda en la Copa Chile: se instaló en la la semifinal de la Zona Centro Norte.

“Estoy muy contento por aportar otra vez un golcito al equipo. Para eso trabajamos cada semana”, expresó el atacante, quien llegó al fútbol chileno desde el Juárez FC de México. El “16” ejecutó la pena máxima con un potente remate que envió al costado contrario al meta Fernando Otárola.

Por cierto, la eliminación en la Copa Libertadores también fue punto de comparación con la prolífica noche ante los Cementeros. “Contento porque el equipo la semana pasada no pudo hacer los goles que nos podían ayudar mucho para pasar, pero ahora es otra cosa”, marcó el ex Ingolstadt de Alemania.

El cambio de esquema también fue tema en la conversación que tuvo el seleccionado paraguayo con Daniel Arrieta, periodista de TNT Sports. “Casi siempre he jugado así. También con dos delanteros en la selección. No es algo que me dificulte”, aseguró Lezcano.

Lezcano zanja el cruce con Quinteros en Colo Colo: “Él manda, pero le dije que estoy a disposición”

Darío Lezcano no ha tenido mucho lugar en Colo Colo. En el Campeonato Nacional 2023 apenas totalizó 235 minutos, aunque computó tres goles con ese breve registro. Los problemas físicos se sumaron a un cruce que tuvo con el DT del Eterno Campeón, Gustavo Quinteros.

El episodio, que fue contado en detalle por el periodista Juan Cristóbal Guarello, parece haber quedado en el pasado. “Llegué bien. Entrenando vine y me lesioné la rodilla derecha. No podía salir de ahí. Me daba ese problema. Hablé con el profe y me dijo que necesitaba jugadores al 100 por ciento”, reveló el ex ariete del Luzern de Suiza.

“Me mentalicé en trabajar al 100 por 100, solo, aparte. Y ver cómo hago para llegar al 100 como tú quieres, le dije. Gracias a dios estoy así, bien. Ahora depende del profe, ya lo habíamos hablado. Le dije que estoy a disposición. Yo no le exijo, el que manda es él”, sentenció Darío Lezcano con sed de reivindicarse el segundo semestre. ¿Lo hará?