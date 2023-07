De Paul y la polémica del gol no cobrado de La Calera: "En el momento no vi que ingresó"

Colo Colo tuvo una tarde ideal al golear por 6-1 a Unión La Calera en cuartos de final de Copa Chile. Pero el duelo partió con una polémica: un gol no cobrado a favor de los caleranos, luego de que la pelota ingresara en el arco de Fernando de Paul y no fuera advertida por los árbitros.

A sólo segundos del inicio del encuentro, Alan Saldivia jugó para atrás y pilló desprevenido a De Paul, quien se esforzó para alcanzar la pelota en el arco. El golero la envió afuera, pero, según lo que luego mostraron las cámaras de las transmisión, el balón ya había entrado en su totalidad.

Esto no fue advertido por el árbitro principal ni por el juez de línea. Tras el pitazo final, el mismo De Paul se refirió a la jugada y declaró que no la notó en un inicio. “Lo hablé con el línea y me dijo que tenía que estar donde tenía que estar, que fue una jugada rápida. Asumió el error”, dijo.

“Esto pasa en todos lados, en todos los partidos. No hay intención de nadie, esta vez fue en contra del rival pero bueno, después hubo cosas muy buenas y mejor no enfocarse solo en eso. Después vi que ingresó toda, pero en el momento no vi que ingresó”, agregó.

Su entrenador, Gustavo Quinteros, también tuvo palabras sobre la jugada. “La vi… creo que el línea está lejos, yo tampoco lo vi. Con el cuerpo del arquero no alcanza a ver que había ingresado”, dijo el estratega albo, aunque reconoció que el balón sí entró.

Tras el gol no cobrado, Colo Colo se puso en ventaja en los pies de Jordhy Thompson. Dos goles del canterano, tres de Carlos Palacios y uno de Darío Lezcano (de penal) sentencieron la victoria del Cacique, que avanzó a las semifinales de la Zona Centro Norte de la Copa Chile.