El mundo del fútbol chileno se vio sacudido por una sorpresiva noticia: Jorge Vergara falleció tras problemas de salud. El Guatón como era apodado, fue un importante dirigente deColo Colo que tuvo un papel clave en la conquista de la Copa Libertadores. Conoce su historia aquí.

¿Quién fue Jorge Vergara?

El dirigente fue un ex oficial del Ejército, que ingresó a la dirigencia de Colo Colo y fue parte junto con Peter Dragicevic y Eduardo Menichetti, de la conquista de la Copa Libertadores 1991. Sin embargo, el rol de Vergara ha sido siempre destacado como clave en aquel logro deportivo. Hay que contextualizar que el torneo en esos tiempos era bastante complejo por lo que sucedía fuera de la cancha y él lo sabía.

Los Albos ya habían sido perjudicados en la final de 1973 por el arbitraje, por lo que Vergara se preparó para manejar todo lo extradeportivo para evitar que el equipo se viera afectado por factores ajenos. “Antes de enfrentar a Boca fui a Argentina a conversar con dirigentes de River Plate, de Independiente, de San Lorenzo. Aprendí mañas imperceptibles, recolecté información y sabía lo que nos iba a pasar“, contó en 2020 a RedGol.

Incluso tras la polémica semifinal ante Boca Juniors, en la que incluyó pruebas antidoping para el club argentino, el Estadio Monumental corría peligro de ser sancionado, pero el dirigente otra vez hizo de las suyas para evitarlo. “Yo muy aleccionado por un dirigente de la Conmebol dije que no iba a dejar que se fueran mientras no firmaran un documento. Antonio Alegre, que era el presidente de Boca, me dijo que olvidáramos esto y lo dejáramos así”, confesó.

La quiebra de Colo Colo

La época dorada de Colo Colo comenzó a finalizar a fines de la década de 1990, con los problemas económicos que tuvo el club y que terminaron en la quiebra del año 2002. Vergara siempre fue apuntado como uno de los responsables del mal manejo de la institución, pero él siempre negó aquellas acusaciones. Incluso, fue un opositor a las sociedades anónimas.

Un personaje controvertido que dejó este mundo hoy jueves 3 de agosto. Sin dudas unido al momento más glorioso de Colo Colo y del fútbol chileno. El recuerdo de Jorge Vergara siempre estará unido a la conquista de la Copa Libertadores 1991.