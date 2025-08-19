De forma sorpresiva, Luis Pérez y Hugo González fueron anunciados como los reemplazantes de Jorge Almirón en Colo Colo. Claro que al parecer, este no era el plan original.

En un principio el propio Aníbal Mosa había hablado de que Héctor Tapia asumiera de forma interina, pero finalmente la dirigencia optó por dejar a Tito en su cargo como jefe de inferiores, por lo que finalmente serán Pérez y González los que tomarán el fierro caliente.

Las palabras que traicionan a Luis Pérez

El nombre de Luis Pérez está escrito con letras doradas en la historia de Colo Colo, ya que anotó dos goles en la final de la Copa Libertadores de 1991 ante Olimpia. A pesar de que su paso como futbolista fue corto, como entrenador de inferiores suma largos años en Macul.

“La gente me tiene tanto cariño y afecto que me da esa confianza para entrar al club, independiente de si esté trabajando o no allí. Estuve 10 meses como jugador, pero llevo más de 20 años estando aquí, siempre me han hecho sentir importante”, indicó en marzo de este 2025 en el podcast “Camino al centenario” de Radio ADN.

ver también El consejo de Hugo González que cambió la carrera de Arturo Vidal: “Tenía que sacar…”

Luis Pérez tuvo tres pasos como técnico interino de Colo Colo en el pasado y ahora en este 2025 vivirá su cuarto paso. Justamente en la entrevista mencionada anteriormente, dijo palabras que hoy le pueden jugar en contra, ya que confesó que no le llamaba mucho la atención estar al mando del plantel profesional.

“Quizá en algún momento sí, pero creo que nunca me preparé para dirigir adultos. Siempre me enfoqué en la formación. En algún minuto me ‘picó el bicho’, pero nunca me corté las venas por eso, hay que estar muy capacitado porque es una responsabilidad demasiado grande llegando de la noche a la mañana, como alguna vez me pasó, yendo de la sub 14 al primer equipo. Hoy puedo dirigir un equipo en Primera, pero no me interesa“, avisó Pérez.

Publicidad

Publicidad

Luis Pérez vuelve a dirigir a Colo Colo. Imagen: Archivo

Las declaraciones hechas por Luis Pérez en marzo de este 2025 cobran otro valor ahora en agosto, ya que fue confirmado nuevamente como técnico interino junto a Hugo González. En principio, dirigirá ante Palestino y Universidad de Chile.