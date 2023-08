Jorge Vergara Núñez falleció este jueves 3 de agosto. El icónico directivo de Colo Colo se había deteriorado durante las últimas semanas. Fue un opositor de las sociedades anónimas deportivas profesionales y de los argumentos que lo sindicaban como uno de los responsables de la quiebra institucional del Cacique.

La noticia la reportó el diario La Tercera, quien hizo pública la muerte del imborrable Guatón, un militar en retiro que fue parte clave en la obtención de la Copa Libertadores 1991. Llegó a ser oficial del Ejército y también cobró una relevancia grande en el manejo del club.

De hecho, conformó un trienio muy conocido. Se componía por Peter Dragicevic y Eduardo Menichetti, también fallecido directivo que fue el presidente en la obtención del trofeo de clubes más importante de América. El grupo se desarmó por insalvables distancias. De hecho, en una conversación con RedGol, el Guatón Vergara rememoró un viaje a Argentina.

Fue antes de enfrentar a Boca Juniors en la semifinal del certamen. “Fui a conversar con dirigentes de River Plate, Independiente y San Lorenzo. Aprendí mañas imperceptibles, recolecté información. Sabía lo que nos iba a pasar. Teníamos pura agua caliente, no había agua helada. El bus quedó en panne. Me metí en un montón de oficina a hacer escándalos”, contó.

“Hice una estrategia para devolverles la mano en Santiago. Cada uno jugaba sus cartas. Colo Colo no iba a dejar que lo pasen a llevar. Todo el mundo sabe que yo me conseguí los perros policiales para ponerlos en la orilla de la cancha. Conozco gente que adiestra perros y con la autoridad dije que los iba a poner ahí para evitar problemas, incluido al Ron”, reveló en esa entrevista que le concedió a RedGol el 5 de junio de 2020, cuando se cumplían 29 años del título en la Libertadores. Cómo no, mencionó al can que le mordió un glúteo al Mono Navarro Montoya.

Muere Jorge Vergara, promotor de dos programas juveniles en Colo Colo

Una de las cuestiones que más criticó Jorge Vergara desde la llegada de Blanco y Negro fue que la concesionaria se despreocupó totalmente de la formación de jugadores. Al Guatón se le atribuye la participación fundamental en dos programas que terminaron con la promoción de diversos talentos.

Ruta al Éxito fue el primero, que provocó la irrupción de figuras como Manuel Neira, Héctor Tapia, Frank Lobos Ariel Salas, Marco Muñoz, Dion Valle y Esteban Mancilla. Esos siete futbolistas jugaron el Mundial Sub 17 de 1993 que terminó con la Roja en el tercer lugar.

El segundo plan fue Juventud 2000, que se puso en marcha desde 1995 hasta el 2000. De hecho, Jorge Vergara le apuntó directamente a Luis Baquedano por la derogación de aquella idea, Según lo publicado por él en Albo Indómito, fueron 206 futbolistas surgidos de Colo Colo, incluidos talentos como Matías Fernández, Arturo Vidal y Jorge Valdivia. El último que aparecía en esa lista fue Williams Alarcón.