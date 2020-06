Las mil historías del Guatón Vergara: "Tiré a la cancha un chancho con la camiseta de la U"

"Estoy pesando 86 kilos. Llegué a pesar 125. Pero sigo siendo el Guatón", asegura Jorge Vergara Núñez desde Los Molles, donde vive su retiro del fútbol. Estuvo dos décadas en los mandos de Colo Colo y tiene historias para hacer un libro.

El ex dirigente se anima a contar varias de ellas en RedGol. Como un verdadero mito de la década de los '80, cuando Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentaron en un recordado superclásico en el Estadio Nacional, con un invitado especial.

"Es efectivo que tiré un chancho a la cancha", asegura Vergara. "Tenía la camiseta número 9, en honor a Sandrino Castec. Y también tiré una gallina. Tenía a cargo a las barras y daba esas ideas un poco juveniles", recuerda.

El detalle de la historia saca sonrisas. "El chancho me lo conseguí gracias a que siempre había colocolinos que cooperaban. El animal entró camuflado al estadio. Le pusimos anteojos y dijeron que era pariente mío", relata.

Vergara saca pecho por la producción. "Ya no se ven esas cosas. Tenía hasta su propia camiseta, nosotros no éramos nada al lote", concluyó el ex orondo y ex dirigente colocolino.