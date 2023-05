Colo Colo no pasa por un buen momento deportivo y en Copa Libertadores, uno de sus grandes objetivos del semestre, está al borde de la eliminación. Uno de los grandes apuntados ha sido Maximiliano Falcón, quien no ha podido mostrar el nivel de campañas anteriores. El uruguayo ha sido el foco de las críticas.

La estadística en la que Maximiliano Falcón supera a Sergio Ramos

Una de las situaciones que le ha pasado la cuenta al defensor en Colo Colo, es su temperamento. En lo que va del 2023 ha sido expulsado en dos ocasiones, ante Everton y Curicó, perjudicando la planificación de Gustavo Quinteros.

Lo cierto es que Falcón desde que está en Colo Colo ha jugado en 94 partidos y suma cuatro expulsiones. Esto da un promedio de roja cada 23,5 encuentros. Un promedio alto, sobre todo si se le compara con hachero profesional a nivel mundial: Sergio Ramos. El español es echado cada 27,8 encuentros. Es decir, Falcón promedia más tarjetas que el jugador de PSG.

Valdivia apunta con todo contra el defensor

Más allá del tema de las expulsiones, el rendimiento de Falcón no ha ido de la mano con lo que venía demostrando en temporadas anteriores. Los más llamativos han sido los que cometió ante Boca Juniors y Monagas, donde en ambos perdió el balón en la salida y le costó a los Albos un gol ante los Xeneizes y la expulsión de Fernando de Paul ante los venezolanos.

Estos errores le trajeron la crítica de un histórico de Colo Colo: Jorge Valdivia. El otrora volante criticó con todo al defensor. “Esto es una falta de respeto para lo que se está jugando Colo Colo. Esto no es exceso de confianza: es una falta de respeto hacia Gustavo Quinteros, hacia los jugadores y hacia Fernando de Paul, que arriesgó el pellejo y se fue fuera tras un error infantil”, aseguró el Mago en Radio ADN.

“No eres Gonzalo Jara, no eres Elías Figueroa. Tus características y condiciones no son de un jugador habilidoso, de un jugador con técnica, eres uruguayo”, indicó Valdivia. Lo cierto es que Maximiliano Falcón no podrá estar en el duelo ante Boca Juniors por acumulación de amarillas.