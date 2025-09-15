El debut de Fernando Ortiz como nuevo entrenador de Colo Colo fue para el olvido: derrota por goleada (3-0) contra Universidad de Chile en Superclásico y título de Supercopa para los azules en el estadio Santa Laura.

El Cacique venía de derrotar a los azules en el Superclásico por la Liga de Primera en el estadio Monumental, pero este reciente domingo Colo Colo fue un fantasma, ni la sombra del que dirigió hace dos semanas Hugo González.

En Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño criticó al entrenador albo: “si algo hizo Colo Colo, siendo menos favorito en los dos partidos del campeonato contra la U, fue llenarles el mediocampo de volantes. Y a partir de ahí le generó poco espacio a la U, con Colo Colo permanentemente predispuesto a cortar circuitos, más que a generar”, dijo.

Agregó que “y si Colo Colo podía encontrar un balón con ventaja para Javier Correa o Lucas Cepeda, bienvenido. Ayer hizo todo lo contrario: quiso jugar de igual a igual sin tener una sola mecánica, permitiéndole a la U una libertad de movimiento en los volantes. Este segundo semestre pocas veces se vio a la U tan cómoda en el mediocampo”.

“Desconocimiento e ingenuidad… pregúntale a Hugo González”

“Yo creo que en cierto modo Ortiz pecó de desconocimiento e ingenuidad. Y también una gran actuación de la U, y la colaboración de los jugadores de Colo Colo, porque Ortiz no podía adivinar las bajas respuestas individuales de Sebastián Vegas, de Esteban Pavez o de Claudio Aquino”, complementó.

Caamaño añade: “pero cómo se explica, más allá de que el técnico venga llegando y quiera dar cierta pauta, que un equipo que enfrentó a la U hace dos semanas, el DT decide cambiar de esquema y dejar fuera a un jugador destacado como Arturo Vidal, y otro que tuvo dos grandes partidos contra la U, como Víctor Felipe Méndez”.

“¿Es desconocimiento? Por último hablaba con Hugo González para preguntarle cómo había planificado el partido anterior… Mira, la U juega de esta forma, descubrimos que a la U lo complicas por acá…“, sostiene.

Cristián Caamaño sentencia que “este Colo Colo no hizo nada de los que hizo en los dos partidos anteriores contra la U. No salió a presionar a Marcelo Díaz ni Charles Aránguiz, por ejemplo”.

