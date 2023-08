Maximiliano Falcón volvió a ser titular en el Campeonato Nacional 2023. Y tuvo un fuerte cruce con Francisco Meneghini, más conocido como Paqui. Colo Colo vino desde atrás para remontarle el partido a Everton de Viña del Mar, aunque el defensor uruguayo quedó contrariado por una amonestación y dejó atrás el roce con el técnico rival.

Corría el minuto 41 del encuentro que el Cacique ganó en el estadio Sausalito gracias a un golazo de Jordhy Thompson cuando cayó una amonestación al Peluca. El “37” quiso rechazar el balón, pero el delantero argentino Leonardo Sequeira lo punteó justo.

Si bien el ex Real Oviedo cayó, Falcón de inmediato buscó defenderse y evitar una sanción. Pero no lo consiguió. El juez del encuentro, José Cabero, resolvió amonestar al zaguero central colocolino. Y también a Francisco Meneghini, quien se enfrascó en una disputa con el ex Rentistas.

Pero Maximiliano Falcón le bajó absolutamente el perfil a la situación. La enmarcó en algo propio de la cancha. “Son cosas de partido que pasan. Cada uno quiere ganar para su equipo”, explicó el marcador de 26 años, que volvió a hacer dupla de zagueros con su compatriota Alan Saldivia. Aunque en los últimos minutos, Ramiro González reemplazó al “4”.

Peluca Falcón deja atrás el roce con Paqui y solicita ayuda de Colo Colo

La amonestación podría hacer peligrar a Maximiliano Falcón para el futuro de Colo Colo. Con aquel roce con Paqui Meneghini como parte del anecdotario, ahora se enfoca en liberarse de una amonestación por un golpe que, según él, no mereció ese castigo.

“Ni siquiera lo toqué. Vamos a hablar con el club para ver si podemos sacar la amarilla. Para mí no fue ni falta. Tendría que verla por la tele. Son cosas que pasan en el partido. Segundos que él tiene para cobrar, nosotros para actuar. Todo queda en la cancha”, sentenció el Peluca.

Esa amonestación fue la tercera del zaguero uruguayo en el Campeonato Nacional 2023, que tiene a Colo Colo a seis puntos del líder Cobresal. Con cinco amonestaciones, se debe cumplir un partido de sanción en el juego subsiguiente, según dictan las bases del certamen. ¿Tendrá éxito la gestión alba? Habrá que ver…