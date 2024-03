No sólo Arica: ANFP aclara castigo a Colo Colo y clausura otros dos sectores del Monumental

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP levantó el castigo a más de 12 mil hinchas de Colo Colo por los incidentes de la Supercopa y, en su lugar, sancionó al Estadio Monumental. El fallo, enviado al Cacique este jueves, comunicó el cierre de “la galería norte” por cinco partidos.

En un inicio se pensó que la clausura correspondía sólo al sector Arica, pero lo cierto es que la sanción también corre para los codos del sector norte. O sea, Lautaro y Tucapel. En horas de la tarde, el Tribunal de Disciplina emitió un comunicado en donde aclaró la sanción emitida.

“La referencia al sector de ‘galería norte’, realizada en la declaración de la parte resolutiva del fallo, debe entenderse sin distinción, por lo cual incluye todos los subsectores en que administrativamente o por accesos se subdivida el respectivo estadio”, informaron.

“Para el caso de ser local en el Estadio Monumental, incluye los sectores de Lautaro, Arica y Tucapel”, aclararon. Las tres zonas estarán cerradas frente a Everton (31 de marzo), Cobreloa (14 de abril), Unión La Calera (28 de abril), Palestino (19 de mayo) y Deportes Copiapó (2 de junio).

La reacción de Colo Colo por el castigo al Monumental

Después de conocerse el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Colo Colo emitió un duro comunicado. “Nuestro club no comparte y lamenta el fallo emanado el día de hoy respecto a la apelación realizada por el castigo aplicado a los 12.820 hinchas que asistieron a la Supercopa”, dijeron.

Pero, al momento del comunicado, el Cacique desconocía que la sanción no sólo corría para la galería Arica. “Castigar el sector Arica configura un fallo discriminatorio, arbitrario y facilista. En esta resolución, el Tribunal de Disciplina de la ANFP no ataca el problema de fondo y vuelve a generalizar en base a un castigo que recaerá en personas que no estuvieron involucradas”, declararon.

“Este fallo no solo privará a los hinchas que habitualmente asisten a ese sector y que no tuvieron nada que ver con los incidentes, sino que, además, puede provocar problemas en la organización de los próximos cinco partidos de Colo Colo en el Estadio Monumental”, advirtieron.

“Esto derivado de la reubicación natural de hinchas de un sector a otro. Esta situación ya ha provocado desórdenes con precedentes claros, como el caso del encuentro de Copa Libertadores frente a Monagas de Venezuela luego de que la autoridad decidiera cerrar localidades de Galerías y Codos”, firmaron.

Como cierre, Blanco y Negro, la concesionaria que rige al Cacique, no descartó llevar este conflicto a otras instancias. “Dado lo anterior, el Club Colo Colo se reserva el derecho de apelar a instancias deportivas superiores”, sentenciaron.

