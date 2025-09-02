En Colo Colo volvieron las sonrisas luego de ganar el Superclásico 198 ante Universidad de Chile. La misma fue desbordante no sólo para los futbolistas, sino que para los hinchas, quienes fueron capaces de hacer una comparación que se convirtió en viral.

Y fue por algo muy particular, como el ingreso de Tomás Alarcón a la cancha en el minuto 84, manteniéndose en cancha por los 13 minutos restantes del juego (más el adicional), en lugar de Víctor Felipe Méndez. Lo curioso es que le compararon con nada menos que Rodrigo Meléndez. ¿Por qué?

Hinchas de Colo Colo comparan a Alarcón con “Kalule”

El video surgió a través de la red social X, donde el usuario @ccvidal23 realizó un compacto con las principales acciones que el ex O’Higgins protagonizó en el Superclásico. Todas ellas donde mostró “garra”, ganándose el respeto de los fanáticos albos.

Todo comienza con su ingreso al campo, donde previamente recibió “consejos” de Arturo Vidal. Ya en la cancha, se pudo ver a Alarcón yendo con todo al suelo para evitar que Lucas Assadi comandara un contragolpe para la U. No fue lo único.

A continuación se mostró una secuencia de 15 segundos donde el volante de Colo Colo fue a trabar con Nicolás Guerra. Acto seguido, cortó una intención ofensiva de Rodrigo Contreras, para luego barrer con Charles Aránguiz. Acciones que provocaron la ovación de los hinchas.

Pero lo más llamativo es que esta comparación de Alarcón con Meléndez, más este clip ya suma hasta el momento un total de 280 mil visualizaciones en X, con dos mil “me gusta” y más de 200 retweets.

Los números del volante en el Cacique

Desde su llegada a Colo Colo como refuerzo en enero del presente año, proveniente del Cádiz español, Tomás Alarcón no logra hacerse de un lugar en la titularidad. Apenas suma 549 minutos en cancha durante 17 juegos a nivel local e internacional.