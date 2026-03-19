Colo Colo es el líder de la Liga de Primera, torneo que entra en receso por dos semanas, sin embargo, el Cacique no descansa y tendrá su estreno en la naciente Copa de la Liga.

Los albos debutarán en el torneo que entrega un cupo a la Copa Libertadores para el campeón ante los Piratas, en un duelo que se jugará este sábado en el estadio Monumental.

Se espera que el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, realice una serie de cambios para medirse ante los coquimbanos y así darle rodaje a los jugadores que no han tenido la opción de sumar muchos minutos en la temporada.

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Rambo Ramírez quiere ver a Gabriel Maureira en Colo Colo

Uno de los puestos que puede tener movimientos es el arco, aunque Fernando de Paul ha rendido en la Liga de Primera, el ex meta de Colo Colo Marcelo Ramírez le dijo a radio ADN que sería sano rotar y probar a los juveniles.

“Colo Colo ya tomó la decisión de apostar por Fernando de Paul y los dos juveniles Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva. Yo creo que Maureira le sacó ventaja a Villanueva; con lo poco que lo he visto, esas imágenes igual te marcan ciertas cosas”, dijo el Rambo.

“Creo que Villanueva tendría que haber salido a jugar. Lo importante para el arquero es jugar y sumar minutos. Me hubiera gustado que saliera a préstamo”, agregó.

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Gabriel Maureira tiene ganas de debutar en la Copa de la Liga. Foto: Gaston Britos/Focouy/Photosport

Por último, se decantó a favor de la titularidad de Gabriel Maureira, quien sumó algunos minutos en la pretemporada y jugó una tanda de penales ante Peñarol.

“Maureira, en lo poco que ha jugado, lo ha hecho bien. Me gustaría que le dieran la oportunidad en la Copa de la Liga, porque, además, sabiendo cómo es de relativo el fútbol, en las últimas fechas, peleando el título se te lesiona De Paul y quienes tendrán que asumir ese desafío serán los arqueros jóvenes”, cerró Marcelo Ramírez.

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En síntesis

El entrenador Fernando Ortiz debutará con Colo Colo en la Copa de la Liga este sábado.

debutará con Colo Colo en la Copa de la Liga este sábado. Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental por el torneo de copa.

en el Estadio Monumental por el torneo de copa. Gabriel Maureira es el portero juvenil recomendado por Marcelo Ramírez para ser titular este sábado.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Coquimbo Unido por la Copa de la Liga?

El partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido por la Copa de la Liga se jugará este sábado 21 de marzo, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Monumental.