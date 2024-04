Luciano Cabral es por lejos la figura del campeonato nacional y los grandes equipos ya se ponen a la fila para consultar por su carta. Por lo que su estadía en Coquimbo podría podría acabar en los próximos meses.

El jugador termina contrato a finales del 2024 y ante esto el jugador de 29 años se deja querer. Incluso se habla que Universidad de Chile sería quien proponga una oferta contundente por el nacido en Mendoza.

Sin embargo, Cabral confesó que espera un llamado de Colo Colo, al igual que de la selección chilena. Incluso deslizó porqué le motiva más llegar al estadio Monumental.

Cabral sueña con fichar en un grande del fútbol chileno

“Me gustan los desafíos. A todo jugador le gustaría jugar en un equipo grande como Colo Colo o los otros que se nombran. Pero mientras más grande sea el desafío mejor, así podré demostrar para que estoy hecho”, reveló a Pelota Parada de TNT Sports.

El futuro de Cabral

Cabral sabe que el fútbol no da segundas oportunidades y quiere aprovechar este gran momento que registra en 2024. Por lo mismo, confesó que si en el Cacique no se apuran, estará dispuesto a recibir nuevas ofertas. Incluso no descarta salir del elenco pirata a mitad de año, siempre y cuando el ofrecimiento sea atractivo.

“Yo ya le dije a mi representante que quiero algo importante para mi carrera. Se lo dije después del partido de la U. Le plantee que busque lo mejor para mí, él sabe el proceso que tuve y el tiempo que perdí. Si se da la opción a mitad de año voy a aprovecharlo”, sentenció.