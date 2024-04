Luciano Cabral sigue siendo la figura semana a semana en Coquimbo Unido. El volante creativo es pieza clave en el equipo de Fernando Díaz y ante Everton volvió a confirmar su buen momento.

Con magistral contorción en el aire, marcó el golazo de la jornada contra los ruleteros y mantiene a los piratas en la parte alta de la tabla. Pero este gran rendimiento de Cabral sigue llamando la atención, en especial por su ausencia en la Roja.

“Me gustaría jugar la Copa América y estar en la selección como todo jugador. Hasta ahora no me han contactado, pero estoy esperando tranquilo”, confesó el futbolista tras el duelo en Sausalito.

Decisión de Ricardo Gareca que se ha transformado en tema país, ya que la Copa América se avecina y el estratega ha recalcado que será un torneo ideal para probar nuevos nombres.

Cabral anotó uno de los mejores goles de la temporada.

¿Qué pasará con Luciano Cabral?

Pero el retorno del futbolista estaría más que complicado. En especial por su pasado en Argentina. Es que la carrera de Cabral estuvo marcada por su reclusión en la cárcel de Mendoza tras ser vinculado junto con dos familiares en un homicidio.

Hecho reportado en 2019. La condena fue de diez años, pero por la buena conducta a los cinco años recibió la libertad condicional. Lo que finalmente permitió su fichaje a Coquimbo Unido.

Pero este tema sería la piedra de tope y lo que impediría vestir la camiseta de la Roja. Al menos en la Copa América. “Su prontuario podría ser un tema que impida su ingreso a Estados Unidos. Pero habría que transparentarlo. Que lo diga Ricardo Gareca o Pablo Milad”, apuntó Juan Cristóbal Guarello en “La Hora de King Kong”.