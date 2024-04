Luciano Cabral sigue sumando bonos para ser llamado por la selección. El volante creativo marcó el golazo de la temporada en el triunfo por 2-1 de Coquimbo Unido sobre Everton.

El ex Argentinos Juniors sorprendió con una tijera en el aire para dejar sin opciones al Nacho González. Anotación más que especial para el jugador que esta semana cumplió 28 años.

“Era un partido importante para ganar. En la semana no pudimos dejar el triunfo en casa y era un partido importante para ganar. Ojalá que el gol quede en la memoria de los hinchas de Coquimbo. Me quedó pendiente de hacerlo contra Racing, pero hoy el centro de Escobar fue bueno y fue perfecto para intentarlo”, confesó la figura del partido a TNT Sports.

La reacción de Ricardo Gareca

Pero lo más llamativo de la jornada es que desde la selección aún ni se han acercado a dialogar con el jugador. Incluso en la transmisión indicaron que ni hubo un saludo en redes sociales por su cumpleaños.

Pese a ello, Cabral sigue con la fe intacta para ser llamado por Ricardo Gareca y subirse al avión de la selección. “Me gustaría jugar la Copa América y estar en la selección como todo jugador. Pero yo estoy pensando en Coquimbo. Hasta ahora no me han contactado, pero estoy esperando tranquilo para seguir ayudando a mi equipo”, sentenció.