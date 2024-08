Cristián Riquelme fue oficializado como segundo refuerzo de Colo Colo un puñado de minutos antes de que el Cacique confirmara el arribo de Mauricio Isla. El lateral izquierdo de 20 años se sumará al plantel adiestrado por Jorge Almirón tras una negociación que duró varios días.

Así al menos lo reconoció el presidente ejecutivo de Everton, el español Miguel Torrecilla. Riquelme viste de blanco a contar del 31 de julio. Y cuenta en su breve trayectoria con algunos motivos de orgullo. Por ejemplo, la participación de la Roja Sub 17 en el Mundial de Brasil 2019. Lo hizo bajo la tutela de Cristian Leiva.

“Fue un regalo ser llamado a la selección. No cualquiera llega. No lo sentía tan esperado, pero fue una gran alegría para mí y mi familia”, recordó el carrilero zurdo que en algún momento llamó la atención de River Plate en Argentina. Y que no comenzó como marcador de punta en el fútbol.

Cristián Riquelme en acción por la Roja Sub 17. (Andres Pina/Photosport).

Fue unos metros más adelante, como extremo izquierdo. “El cambio de puesto lo tomé de buena forma. Creo que siempre hay que tomarse las cosas de buena manera. Al principio no lo sentía como mi puesto, pero aprendí viendo videos y entrenando”, expuso Riquelme en una entrevista que le concedió al cuadro Ruletero después de la Copa del Mundo para menores de 17 años.

Los ídolos futbolísticos de Cristián Riquelme, refuerzo Sub 21 de Colo Colo

Cristián Riquelme está listo para integrarse a las prácticas como refuerzo de Colo Colo. Y tiene a tres jugadores que siempre miró con mucha atención para mejorar como lateral izquierdo. Dos de ellos pasaron por las filas del Cacique. Uno dejó una huella muy difícil de borrar en la selección chilena.

“De la selección me gusta Jean Beausejour”, expuso Riquelme, quien también declaró que sentía admiración por Dilan Zúñiga, un carrilero ambidiestro surgido en las inferiores albas. Hoy en día, milita en Palestino, que sigue en la lucha en la Copa Sudamericana 2024. También observa con mucha atención al escocés Andrew Robertson, quien milita en el Liverpool de Inglaterra.

Andy Robertson en acción ofensiva por el Liverpool. (Stu Forster/Getty Images).

Por aquellos días, a mediados de noviembre de 2019, el camino de Riquelme tenía mucho por recorrer. “Primero me gustaría debutar en Everton, consolidarme y después ver qué pasa con el resto”, sentenció el zurdo, quien llegará al Monumental a competir por el puesto con Erick Wiemberg y otro que fue mundialista Sub 17 en Brasil: Daniel Gutiérrez, quien fue titular en la victoria ante O’Higgins.

Cristián Riquelme en acción por Everton. (Andres Pina/Photosport).

¿Hasta cuándo está abierto el mercado de fichajes de invierno en el Campeonato Nacional 2024?

Una vez que terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 se abrió el mercado de invierno en el fútbol chileno. Se mantendrá abierta la ventana de traspasos hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha del certamen.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo quedó en el 4° puesto tras vencer al Capo de Provincia. Suma 32 puntos al cabo de 17 partidos disputados en el Campeonato Nacional 2024.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!