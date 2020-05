La fascinación de Vitamina Sánchez con Dilan Zuñiga: "No entiendo cómo todavía no juega por la Roja"

Pablo Vitamina Sánchez es un entrenador con mucha experiencia en el fútbol chileno. Tuvo pasos por Universidad de Concepción, donde ascendió, O'Higgins de Rancagua, Everton de Viña del Mar y Deportes Iquique.

El argentino es conocedor del balompié criollo y en conversación con el Instagram de Redgol contó sobre su fascinación con Dilan Zuñiga, lateral izquierdo formado en Colo Colo y que hoy milita en Everton de Viña del Mar.

"Tuvimos muy buenos jugadores en Everton. Camilo Rodríguez y Dilan Zuñiga eran mis laterales permanentes. Yo no entiendo como Dilan Zuñiga todavía no juega en la selección, para mi es el mejor lateral izquierdo que tiene el fútbol chileno. A mi me encanta Dilan", expresó el entrenador.

Además agregó que, "a Jean Beausejour lo respeto muchísimo. A mi Dilan me encanta, préstale atención a Dilan, hace todo bien, es un muy buen jugador".

Pero los elogios no solo estuvieron para el lateral izquierdo, sino que Juan Fuentes también apareció en la conversación con el Instagram Live de Redgol.

"La gente de O’Higgins tuvo un cierto con Juan Fuentes. Conmigo jugaba de volante central. Ahí, gente del club, me recomendó retrasar un poco a Juan. No era un jugador exportable como volante central, era mucho más exportable como defensor central. Lo hizo muy bien. El hecho que Milito lo haya elegido, habla muy bien", detalló.

Para finalizar, Vitamina Sánchez habló de cómo tuvo que lidiar con Juan Fuentes en contra. "Aparte de haber dirigido a Juan, después lo enfrenté muchas veces. Entonces a mis jugadores yo siempre les dije ‘si quedaste de espalda al arco rival y tienes a Juan Fuentes atrás tuyo, trata de tocar la pelota, sino pasarán dos cosas: te la va a robar o te hará falta. Ya estando de espalda, nunca te podrás dar vuelta’. Esa es una de las cualidades que tiene Juan, comete mucha faltas, pero las ha ido controlando", sentenció.